De cara a la próxima contienda electoral, la provincia de Alajuela se reafirma como un bastión estratégico y un termómetro decisivo para la configuración de la futura Asamblea Legislativa. Al constituir la segunda circunscripción más grande del país, la definición de sus escaños jugará un papel fundamental en la articulación de las mayorías y minorías que dirigirán el rumbo de Costa Rica durante el cuatrienio 2026-2030.

La papeleta alajuelense para esta campaña destaca por una oferta política heterogénea, donde convergen las estructuras partidarias tradicionales con plataformas emergentes y movimientos de corte provincial. Las listas de candidatos amalgaman una diversidad de perfiles que van desde líderes con fuerte arraigo municipal y representantes de sectores productivos, hasta figuras de proyección nacional y nuevos rostros que buscan renovar la representación de la zona norte y occidente del país.

A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por Alajuela 2026: la lista completa.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Ronald Brenes Chaves Yorleny Patricia Marín Mata Alexander Martín Cortés Campos Rosa María Picado González Luis Geovanni Vargas Rocha Dary María Reyes Tapia Jorge Gamboa Zamora Raquel María Campos Rodríguez Mainier Antonio Barboza Soto

Progreso Social Democrático (PPSD):

Ana Margarita Sánchez Morales José Marvin Ortiz Ruiz Liliana María Fonseca Vásquez Rigoberto Medrano Medrano Lisbeth Villalobos Hernández Johan Orozco Jiménez María Fernanda Corella Alvarado Yesy Emmanuel Víquez García

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

José Edgardo Morales Romero Dinia Vanessa Piedra Jiménez Alexis Espinoza Chaves Ismenia Ochoa Acevedo Fulvio Espinoza Sequeira Yorleni Jara Vásquez Alejandro Arce Monge Mariana Lucía Díaz Núñez José Daniel Allan Castro Crisia Vanessa Ramírez Álvarez Ronald Antonio Calero Solano Harlen Serrano Hernández

Unidos Podemos (UP):

Jorge Ernesto Ocampo Sánchez Julia Patricia Romero Barrientos Jorge Esteban Chaves Varela Stefany Ulloa Guerrero Elías Mateo Chaves Hernández Elizabeth Vargas Rodríguez José Daniel Vindas Araya Victoria Eugenia Jiménez Mora José Daniel Vargas Chaves Dariana Marín González José Daniel Carranza Miranda

Nueva Generación (PNG):

Osvaldo Alpízar Núñez Aracelli Segura Retana José Enrique Medrano Araya Rosiris Arce Abarca Jimmy Reinier Rojas Chavarría

Esperanza y Libertad (PEL):

Álvaro Solano Lazo Shirley Montes Rojas Eliécer Solórzano Salas Marta Iris Núñez Picado Carlos Jesús Pérez Jarquín Sharlot Marcela Bolaños Tosso Jeffrey de Jesús Granados Agüero Hazel del Carmen Mairena Aburto Erick Alberto Villalobos Chavarría Litzamara del Carmen López Rivas Rodrigo Alberto Zárate Solano Karen Virginia Zeledón Cerdas

De la Clase Trabajadora (PT):

Obeth Morales Barquero Reina Rebeca Chaves González Ronald Gustavo Ardón Jiménez

Centro Democrático y Social (PCDS):

Urania María Chaves Murillo Edgardo Aragón Cruz Ashley Laureana Arias Arredondo Alejandro José Fonseca Ramírez Olga Ivánnia Salas Loría Alec Francisco Rojas Gamboa Xinia María Matamoros Ruiz Carlos Luis Valverde Zúñiga Kattia Carballo García José Elkar Alvarado Aburto

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Sergio Iván Alfaro Salas Alejandra Portillo Gómez Rodolfo Cordero Vargas Rita Méndez Villalobos Juan Carlos Quirós Vargas Ana Lorena López Castillo Juan Sebastián Machado Flores Doralys Berrocal Vega Jorge Alberto Salas Ávila María Gabriela Gutiérrez Domínguez Alejandro Morera Torres Heidy Murillo Quesada

Nueva República (NR):

Juan Diego López Quirós Andrea Catalina Madrigal Soto Ricardo Alberto Arias Gutiérrez Libia María Rodríguez Castro Henry Valerio Ramírez Johanna Mariela Bravo Calderón Marco Tulio Ugalde Porras Vilma Patricia Fallas Méndez Dilan Antonio Solís Soto Seidy Rebeca Lezcano Arias Heber Adín Lazo Barrera Rosy Katiana Chinchilla Torres

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Susan Rodríguez Calvo Víctor Hugo González Vargas Irene Arroyo Araya Edward Rolando Guzmán Montero Rosa María Alvarado Alvarado Anthony Jeremy Luna Calvo

Liberal Progresista (PLP):

José Rodolfo Barrantes Corrales Katia Vanessa Arroyo Vargas Yacsem Rodríguez Morera Gisela Pérez Vargas Leonardo Campos Castillo María Fernanda Solano González Dagoberto Alpízar Campos Petrona Oporta Corea Cristian Alonso López Villalobos Francesca Zapata Blando Yelsin Gerardo Villalobos Villalobos Cristina Arias Chacón

Pueblo Soberano (PPSO):

José Miguel Villalobos Umaña Zaira Murillo Marín Gerardo Bogantes Rivera Grethel María Ávila Vargas Wilson Alfredo Jiménez Cordero Kattia María Ulate Alvarado Fernando Obaldía Álvarez Shirley del Carmen Sibaja Arias Manuel Morera Chaves María Vanessa Matamoros Salazar Roy Mario Castro Solano Cinthya de los Ángeles Segura Ramírez

Avanza (PA):

Laura Cristina Rodríguez Varela Ignacio Alberto Alpízar Castro Daniela Beatriz Brenes González

Esperanza Nacional (PEN):

Luis Ángel Ramírez Ramírez Yuset de los Ángeles Bolaños Esquivel Fernando Jiménez Villalobos Virialy Rojas Esquivel Víctor Manuel Ramírez Jiménez Maybel Tatiana Segura Sotela Arturo Rojas Mejías Silvia María Chaverri Salazar Reinaldo Emilio Quirós Vásquez María de los Ángeles Chaves Castro Sergio Denis Chavarría Calvo Fe María Chaves Segura

Liberación Nacional (PLN):

Diana Murillo Murillo Eder Francisco Hernández Ulloa Karen Tatiana Alfaro Jiménez Mario Esteban Jiménez Bogantes Adriana López López Juan Abel Beteta Ocampos Sandra Juliette Herrera Morales Kendall Fabián Valverde Molina Viviana Montero Campos Josué Rojas Carranza Mónica María Rojas Bertarioni Marvin Venegas Meléndez

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Gina Marcela Vargas Araya José Enrique Salas Hernández Katherine de los Ángeles Gutiérrez Méndez Alfredo Montiel Álvarez María Fernanda Salas Rodríguez Marlon Gerardo Vargas Soto María de los Ángeles Fernández Araya Luis Paulino Alfaro Porras Jeannette Gómez Juárez Paulo César Alfaro Arguedas Alejandra María Hidalgo Vargas Eliécer José Alfaro Porras

Integración Nacional (PIN):

Iary María Gómez Quesada Jorge Eduardo Abarca Vásquez Xinia López Quesada Elías Gutiérrez Romero

Frente Amplio (FA):

Edgardo Vinicio Araya Sibaja Sigrid Violeta Segura Artavia Elías Gerardo Arias Arrieta Irene Barrantes Jiménez Pedro Campos Pérez Érika Álvarez Sandi Carlos Alberto Montero Berrocal Katherine Monge Castilla Allan Antonio Vargas Calderón Ana Patricia Jiménez Arroyo José Denis Obregón Sequeira Yadira Abarca Hernández

Unidad Social Cristiana (PUSC):