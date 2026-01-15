De cara a los próximos comicios generales, la provincia de San José se consolida nuevamente como el escenario más competitivo y determinante para la conformación de la próxima Asamblea Legislativa. Al ser la circunscripción electoral más poblada del país, la distribución de sus curules resultará clave para definir el balance de fuerzas políticas que regirán el destino de Costa Rica durante el periodo 2026-2030.
La oferta electoral para esta campaña se caracteriza por una amplia participación de agrupaciones, que van desde partidos tradicionales hasta nuevas fuerzas emergentes y coaliciones. Las nóminas integran una variedad de perfiles que incluyen a exministros, actuales legisladores que buscan la reelección, figuras mediáticas y nuevos liderazgos comunales y gremiales.
A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por San José 2026: la lista completa.
Partido Anticorrupción Costarricense
- Roberto Rafael Mesén Vega
- Marita García Zamora
- Miguel Gerardo Zúñiga León
- Olguita Fallas Fallas
- Rodney Gerardo Carrero Matarrita
- Francis Hurtado Hurtado
- Edwin Guillermo Garro Portuguez
- Verónica de los Ángeles Zúñiga Vindas
- Moisés Reyes Alvarado
- Viria Patricia Herrera Vargas
- Guillermo Valverde Huertas
- Ligia Castro Araya
- Gustavo Adolfo Meléndez Cerdas
- Flory Patricia Bertrand Carranza
- Edgar Alfaro Marín
- Alice Patricia Fallas Elizondo
- Rodrigo Barboza Sánchez
- Lucrecia Castro Mena
Partido Justicia Social Costarricense
- Rolando Luis Murillo Cruz
- Carmen Quesada Santamaría
- Luis Roberto Zeledón Arias
- Lorena Chavarría Martínez
- Jose Luis Soto Rodríguez
- Evelyn Lisette Álvarez Rodríguez
- Rusbell Manuel Masís Salazar
- Odilie Fernández Rios
- Enrique Daniel Umaña García
- Carolyn Tatiana Mora Hernández
- Dennis Josué Campos Castro
- Aitana Gabriela Fernández Bonilla
- Randall Álvarez Solano
- Katteryn Azofeifa Jiménez
- Freddy Sandi Brenes
- Adriana Alvarado Badilla
Partido Progreso Social Democrático
- Luis Arturo Chavarría Blanco
- Maritza Bustamante Venegas
- Jimmy Villalta Espinoza
- Roxana Alfaro Trejos
- Juan Pablo Fallas Hernández
- Silvia Méndez Mata
- Edgar Jose Gallardo Soto
- Marylena Ramírez Montes
- Karl Brown Morgan
- María Damaris López Calderón
- Carlos Gerardo Castro Cantillo
- Eugenia Salas Vásquez
- Fabier Mena Mena
- Paola Redondo Sierra
Partido Unión Costarricense Democrática
- Boris Molina Acevedo
- Maricela Morales Mora
- Fabián Eduardo Rojas Fuertes
- Angélica Alpízar Delgado
- David Rojas Madrigal
- Carolina Zúñiga Castro
- Fernando Porras Guevara
- Tatiana Gutiérrez Aguilar
- Eliu Benjamin Escoto Pérez
- Elizabeth Fallas Araya
- Allan Gómez Villalobos
- Gladys Esther Mantilla Villegas
- Alejandro Roberto Monge Rivera
- Viviana Valverde Cordero
- Harold Francisco Ramírez Cordero
- Zaida Arana Araya
- Allan Arce Mata
- Alexandra María Obando Matarrita
Partido Unidos Podemos
- Freddy Morera Blanco
- Luisiana Sandra Toledo Quirós
- Carlos Alberto Pineda Chaves
- Mayra Alejandra Fallas Obando
- Alejandro Fonseca Rojas
- Roxana Sofía Lao Méndez
- Gerardo Mata Solís
- María Alejandra González Villalobos
- Bernal Gerardo Hernández Ramírez
- Sarita Chacón Retana
- Mauricio Alberto Bolaños Durán
- Melania Hidalgo Gamboa
- Adrián Antonio Guerra Carvajal
- Priscilla Tereza Trejos Hidalgo
- Jeter Aarón Palomo Fernández
- Ana Ruth López Calderón
- Eduardo Vindas Mora
- Gabriela Vásquez Campos
Partido Esperanza y Libertad
- Carlos Francisco Palacios Franco
- Karla Fabiola Romero Cruz
- José Jonathan Rugama Rojas
- Jenny Castro Acuña
- Luis Diego Carballo Leiva
- Crystal Mariel Castillo Rodríguez
- Daniel Arturo Ramos Sotela
- Rosibel Jiménez Arias
- Jean Pierre Semeraro Vargas
- Michelle Dayana Veliz Pérez
- Olger Alberto Araya Alfaro
- Karla Magnolia Palacios Jiménez
- Ricardo Monge Martínez
- Masiel Alejandra Quesada Chaverri
- Nelson de los Ángeles Jiménez Arias
- Delia María Guzmán Rojas
Partido Compatriotas
- Juan Diego Castro Fernández
- María Elena Gamboa Rodríguez
- Bernardo Valerio Badilla
- Liliana Alfaro Rojas
- Johan Esteban Gómez Trujillo
- Karla María Troz Rodríguez
- Mario Alberto Mathew Acuña
- Luz María Peraza Delgado
- Randall Sequeira Hernández
- María Salome Rodríguez Barrios
- Omar Alberto Jaén Vega
- Jennifer Patricia López Torrentes
- Nicolás Antonio Mora Valerin
- María Isabel Villalobos Gamboa
- Hermel Ulises Walters Calvo
- Joselyne Andrea Jiménez Solano
- Luis Sergio Zamora Fonseca
- Maribel Viales Fernández
Partido de la Clase Trabajadora
- Alexis Casanova Moreno
- Verónica García Castro
- David Hernández Brenes
Partido Centro Democrático y Social
- Emilio Arias Rodríguez
- Karla Gabriela Salguero Moya
- Matías Esteban Mora Fallas
- Leda María Zamora Chaves
- Luis Arturo Polinaris Vargas
- Ana Josefina Guell Durán
- Felix Arturo Miranda Chaves
- Ana Cecilia Masís Ortiz
- Josué Gutiérrez Reyes
- Patricia Margarita Obando Mora
- Diego Armando Cardona Fuentes
- María José Toledo Carranza
- Javier Alonso Sandoval Zamora
- Sara María Villalobos Lezama
- Teddy Julian Sirex Keith
- Wendy Zamora Toruño
- Eduardo Muñoz Blandino
- Nancy Gabriela Chavarría Benavides
Coalición Agenda Ciudadana
- Claudia Dobles Camargo
- Alexander Solís Delgado
- Rebeca María Linox Chacón
- Jose Fabián Solano Fernández
- Nury Solís Mata
- Jorge Alberto Roldán Villalobos
- Karla Vanessa Chaves Brenes
- Carlos Andrés Castro Castro
- Andrea Castro Tanzi
- Luis Alonso Bonilla Guzmán
- Floribeth González Chavarría
- Allan Dario Segura Picado
- Álison Gabriela Reyes Vindas
- Freddy Alberto Sandi Zúñiga
- Melania Monge Rodríguez
- Luis Diego Góngora Calderón
- Viria María Rodríguez Oviedo
- Fabricio Bonilla Pacheco
Partido Nueva República
- César Alexander Zúñiga Ramírez
- Alexandra Loría Beeche
- William Bonilla Gómez
- Vanessa Navarro Camacho
- Rafael Iván Saurez Barboza
- Jéssica María Mora Esquivel
- Cristian Campos Chavarría
- Yesenia Umaña Mena
- Edwin Granados Rios
- Wendy de los Ángeles Gómez Arias
- Jorge Rodríguez Rivera
- María Julieta Jiménez Fallas
- Michel Aranda Sasserath
- Ana Mayela Serrano Moya
- Reynaldo Martín Matamoros Sánchez
- Orietta Zamora Rodríguez
- Yarot Jafeth Solís Durán
- Andrea Chacón Marín
Partido Aquí Costa Rica Manda
- Camilo Rodríguez Chaverri
- Marlene Fonseca Gutiérrez
- Max Alberto Lobo Hernández
- Melissa Rivera Abarca
- Jason Picado Venegas
- Natalia Estrada Mairena
- Humberto Antonio Aguilar Arroyo
- Xianne Jeannee Robinson Dell
- Claudio Jesús Regidor Fernández
- Lila Alicia Ramming Behr
- Luis Fernando Madrigal Marín
- Viviana Flores Álvarez
- Luis Adrián Salguero González
- María Eugenia Delgadillo Espinoza
- Rodrigo Segura Torres
- Lilliam Vanessa Alvarado Delgadillo
Partido Liberal Progresista
- Hannia Vega Barrantes
- Marco Tulio Ramírez Chan
- Erika del Milagro Mayorga Núñez
- Gerardo Mauricio Ruiz Ramón
- Andrea Susana Castellón Sossa
- Braulio Picado Villalobos
- Irene Boschini Carrillo
- Fernando Vargas Sáenz
- Grethel Fernández Carmona
- Alexis Vargas Soto
- Hannia Jacqueline Chavarría Blanco
- Jesús Fernando Zúñiga Meléndez
- Flor Mariela Retana Blanco
- Jorge Alberto Elizondo Espinoza
- Dayan Paulina Ugalde Fallas
- Adrián Alonso Urbina Arias
- Armando Jose Canno Díaz
Partido Pueblo Soberano
- Nogui Acosta Jaén
- Kattia Alejandra Mora Montoya
- Stephan Brunner Neibig
- Mayuli del Carmen Ortega Guzmán
- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
- Anna Katharina Muller Castro
- Antonio Barzuna Thompson
- Sadie Esmeralda Britton González
- Francis Alejandro Navarro Castillo
- Dixiana Vargas Obando
- Raúl Ignacio Zamora Trejos
- Geannina Padilla Ceciliano
- David Alfredo Morales Corrales
- María Elena Mata Araya
- Minor Alberto Rodríguez Badilla
- Maritza Isabel Ugalde Gutiérrez
- Esdras Ureña Gutiérrez
- María Angélica Solano Murillo
Partido Avanza
- Laura Sauma Solano
- Jorge Arturo Barboza Berrocal
- Stephanie Durán Wong
- Alexander Sánchez Granados
Partido Esperanza Nacional
- Claudio Alberto Alpízar Otoya
- Lilliana María Sánchez Bolaños
- Carlos Stradi Granados
- Illeana Ramírez Carranza
- Juan Carlos Flores Romero
- Laura Gómez Rodríguez
- Hernán Alberto Rojas Angulo
- Silvia Elena Barboza Zúñiga
- Óscar Gerardo Cruz Morales
- Aylin Patricia Castro Araya
- Álvaro Enrique Fuentes Oviedo
- María Verónica Meléndez Méndez
- Sergio Benach Carro
- Gina Cedeño Guzmán
- Diego Armando Vargas Castro
- Ana Isabel Romero Tapriz
- Bryan Isaac Ulate Solís
- Valeria Alpízar Chacón
Partido Liberación Nacional
- Álvaro Ramírez Bogantes
- Iztarú Alfaro Guerrero
- Rafael Ángel Vargas Brenes
- Andrea Patricia Valverde Palavicini
- Marco Francisco Badilla Chavarría
- Iris Cristina Arroyo Herrera
- José Miguel Salas Díaz
- María Paula Ureña Corrales
- Roy Manuel Adams Morales
- Yamilet Quesada Zúñiga
- Jorge Mario Ardón Elizondo
- Marie Paz Loría Vega
- Manuel Stif Masís Mathieu
- Valentina Palacio Mora
- Diego Alejandro Ma Martínez
- María Teresita Díaz Segura
- Sidney Alejandro Elizondo Ross
- Isabella Reyes Barrantes
Partido Alianza Costa Rica Primero
- Omar Enrique Rojas Donato
- Adriana Salazar Villanueva
- Douglas Caamaño Quirós
- Wendy Vanesa Valverde Sanders
- José Pablo Ramírez Williams
- Kimberly Tatiana Arias Hernández
- Esteban Jose Díaz Andrade
- Cristina Sáenz Villegas
- Jose Chacón Chaves
- Claudia Mendoza Mendoza
- Alberto Jesús Aguilar Garrido
- Holly Dayana Ortiz Pérez
- Carlos Ricardo Guerrero Echavarría
- Lilliana María Fonseca Pérez
- Gustavo Gerardo Tenorio Durán
Partido Integración Nacional
- Walter Muñoz Céspedes
- María del Rocío Artavia Araya
- Massimo Esquivel Tessoni
- Karina Rojas Rojas
- Juan Carlos Chaves Araya
- Ilsa Milena Murillo González
- Alexander Cordero Rios
- Adriana de los Ángeles Brenes Arias
Partido Frente Amplio
- Jose María Villalta Florez Estrada
- Vianey Briyith Mora Vega
- Antonio Trejos Mazariegos
- Carolina Monge Castilla
- Carlos Eduardo Wong Bonilla
- Diana Madrigal Valerin
- Ronulfo Alberto Morera Vargas
- Sofía Cortés Sequeira
- German Martín Urbina Pastora
- Marta Eugenia Castro Bolaños
- Jose Manuel Solano Vega
- Gabriela María Murillo Ortega
- Eduardo Guillen Gardela
- Camila de los Ángeles Marín Guzmán
- Sebastián Villegas Aguero
- Luz María Godinez Méndez
- Mario Augusto León Castro
- Natalia Salas Segreda
Partido Unidad Social Cristiana
- Abril Gordienko López
- Jeffry Montoya Rodríguez
- Natalia Rudín Castro
- Freddy Ramos Corea
- María Gabriela González Bermudez
- Julio Enrique Vega Ávila
- Sofía Álvarez Kim
- Luis Adolfo Orozco Ureña
- Deyanira Chacón Torres
- Paulo César Hidalgo Cortés
- Ines Cristina Lascarez Solano
- Diego Andrés Lacayo Oconitrillo
- Melania Chaves Chanto
- Roy Gabriel Araya López
- Cynthia Jorleny Chaves Robles
- Rubén Arturo Arias Arce
- Priscilla Vanessa Aguilar Jiménez
- Gerardo Alberto Mora Vega
Con la oficialización de estas nóminas, las agrupaciones políticas entran en la recta final de la campaña para disputar los escaños asignados a la circunscripción más grande del país. La distribución de estas curules en la votación del próximo febrero será el factor matemático decisivo que definirá la correlación de fuerzas y el control del Directorio Legislativo para el periodo 2026-2030.