Candidatos a la presidencia cerraron sus campañas y actos públicos en medio de constantes ataques

Los candidatos presidenciales José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cerraron sus campañas este domingo 27 de marzo.

Del lado liberacionista, diputados electos y figuras cercanas al partido lanzaron críticas contra el candidato del PPSD en una reunión de clausura realizada en Patarrá, Desamparados, a horas de la mañana, mientras que Chaves terminó con una caravana que salió a la 1:00 p. m desde su comando.

De acuerdo con el cronograma electoral, publicado en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este 27 de marzo es el último día para que los partidos políticos que participan en el balotaje puedan celebrar reuniones o mítines en zonas públicas.

Los partidos políticos no podrán celebrar reuniones o mítines en zonas públicas, en un mismo distrito electoral, el mismo día. Tampoco podrá celebrarlas del 16 de diciembre al 1º de enero, ambos inclusive, inmediatamente anteriores al día de las elecciones, ni en los seis días inmediatos anteriores al día de las elecciones inclusive. — Inciso d) del artículo 137 del Código Electoral (8765).

Según reportó el medio La Nación, durante el cierre de la campaña, José María Figueres lamentó los ataques de Rodrigo Chaves a la prensa al llamarlos “canallas” y el sector médico al decir que vienen en pijama a los hospitales “a dormir”.

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), realizó su cierre de campaña este domingo 27 de marzo junto a su esposa, Cinthya Berrocal, Antonio Alvarez Desanti y su esposa Nuria Marín, el diputado electo Gilberth Jimeénez y muchos otros partidarios. (Rafael Pacheco Granados)

“Lamento muchísimo las expresiones que se han dado en esta campaña por parte del otro lado, que son un irrespeto, una gran falta de respeto para la prensa. Pero eso pareciera ser una triste tónica, porque también hemos venido viendo declaraciones en el mismo sentido con respecto a la cultura y las personas que trabajan en el sector salud. No se les debe llamar personas con pijama (a los médicos)”, dijo el candidato.

Mientras tanto, los diputados liberacionistas también aprovecharon para lanzar críticas contra Chaves, tachándolo de “machista” y “altanero”.

Una de las primeras en atacarlo fue Andrea Álvarez, quien aseguró que el país no se merece un presidente con las características de Chaves. A ella le siguió Gilbert Jiménez, actual alcalde de Desamparados y diputado electo, con descalificativos contra el candidato opositor, conforme a lo reportado por La Nación.

El excandidato del Partido Republicano Socialcristiano, Rodolfo Hernández, también se hizo presente en la actividad, donde se defendió de las críticas hechas por el candidato del PPSD contra los médicos. “Estoy aquí porque no solo me insultó el dizque candidato, que no solo le falta el respeto a las mujeres, sino a los profesionales a los que les faltó el respeto, y a los parientes de ese candidato que ocupan de la Caja”, expresó Hernández.

De cara a su última gira por el país, el candidato verdiblanco hizo un llamado en sus redes sociales para que “la familia costarricense pueda escoger a un equipo con experiencia para progresar, que tiene la capacidad de tomar decisiones, que ya estuvo en un gobierno y que no tiene que llegar a aprender”.

Del lado del Partido Progreso Social Democrático, en el cierre de campaña sus simpatizantes tuvieron una caravana que salió a la 1:00 p. m. desde la casa de campaña, según explicó a EF el encargado de prensa de la agrupación política, Esteban Vargas.

Además, de acuerdo con un afiche que circuló en redes sociales, los simpatizantes se iban a dirigir al salón “El Sapo y La Culebra”, en Desamparados.

“Se siente el entusiasmo. La gente grita y pide ‘queremos cambio’. ¿Y cómo lo decimos nosotros? Cinco palabras, cinco palabras que reflejan el sentimiento que tenemos la mayoría de los costarricenses: ‘se les acabó la fiesta’”, expuso Chaves en la actividad realizada durante la tarde de este domingo.

Rodrigo Chaves durante el cierre de su campaña con la camiseta de la selección de fútbol de Costa Rica. (Juan Diego Córdoba González)

El candidato presidencial del PPSD agregó en su intervención, que fue transmitida en vivo desde la página oficial de Facebook Conozca a Rodrigo Chaves: “... a la cuenta de tres, hagan temblar, de por sí ya están temblando, hagan temblar al Balcón Verde. (...) ‘Uno, dos, tres’ (contó Chaves): ‘se les acabó la fiesta’ (gritaron sus simpatizantes)”.

Además, el encargado de prensa del Partido Progreso Social Democrático agregó que sobre el cierre de campaña, el viernes 25 de marzo y el sábado 26 de marzo, Chaves participó en encuentros realizados en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

“Chaves decidió hacer este recorrido por las cuatro provincias para agradecer a los dirigentes y miles de ciudadanos que por iniciativa propia trabajaron para hacer que el partido más nuevo, más pequeño y con menos dinero en la primera ronda electoral permitirá disputar la segunda ronda con el partido más viejo, con más experiencia y más dinero como lo es Liberación Nacional”, indica un comunicado de prensa emitido por el Partido Progreso Social Democrático, la tarde de este domingo.

En el documento se expone que en la gira por estas provincias, el aspirante presidencial del PPSD expuso sus ideas en materia de lucha contra la corrupción, bajar el costo de la vida, modernizar la educación costarricense, reforzar la lucha contra el crimen organizado y abaratar los insumos para los productores agrícolas.

También insistió en que Costa Rica debe avanzar en temas de garantizar oportunidades laborales y de estudio para todos por igual, acceso a Internet, bajar la pobreza y apostar por el bilingüismo.

Además, según el comunicado de prensa, durante la gira Chaves hizo un llamado a los indecisos para que acudan a las urnas el próximo domingo 3 de abril. De acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), este grupo representa a un 16,5% de los votantes potenciales.

Próximos debates

Aunque las reuniones y los mítines ya no serán posibles, a la carrera presidencial todavía le quedan debates de cara al domingo 3 de abril.

Ambos candidatos presidenciales participarán en el debate de Noticias Monumental, el cual se llevará a cabo el próximo martes 29 de marzo a las 11:00 a. m. desde la Universidad Latina de Costa Rica.

Además, asistirán al debate de Teletica que se efectuará el próximo jueves 31 de marzo a las 8:00 p. m. por Canal 7 y al debate de Repretel que se realizará el viernes 1.° de abril, a las 8:00 p. m. por canal 6.