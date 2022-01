Cantidad de microempresas de los hogares en Costa Rica creció 23,6% en 2021

En 2021, Costa Rica contabilizó 454.650 microempresas de los hogares en el territorio nacional, lo que equivale a un 23,6% más que en 2020, año en que se estimaron 367.911.

Así lo revelan datos de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh), publicada la mañana de este martes 25 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Del total de microempresas de los hogares registradas el año anterior, 23.202 se crearon a partir de la pandemia de la COVID-19.

Además, entre las razones principales para iniciar el negocio, la Encuesta recopiló que el 80,6% lo hizo por necesidad, es decir, porque requería complementar el ingreso familiar, no tenía trabajo o no logró conseguir un empleo como asalariado; y el restante 19,4% fue por oportunidad.

De acuerdo con Eddy Madrigal, coordinador de la Enameh, al observar la distribución de los microemprendimientos por región de planificación se encuentra que el 59,7% está en la región Central.

Asimismo, tomando en cuenta las 454.650 microempresas, el sector servicios se mantiene como el de mayor participación con 46,3%, el segundo en importancia es la industria con 21%, le sigue el comercio con 19,8% y por último el agropecuario con el 12,8% de las microempresas de los hogares.

“Del total de microempresas, dentro de las actividades de servicios, el mayor porcentaje de negocios son: servicios de comida, ‘chambas’ (servicios de diversa índole), transporte, jardineros y tratamientos de belleza; en industria predomina la construcción, elaboración de productos de panadería y la elaboración de productos textiles; para el comercio prevalecen la venta al por menor en establecimientos, a domicilio y en la calle, así como el mantenimiento y reparación de vehículos automotores”, indica la Enameh.

En lo que respecta a las actividades agropecuarias sobresalen los cultivos de café y diversos tubérculos, cría de ganado bovino y la pesca marítima artesanal.

Otra característica que destacó, tomando en consideración el total de microempresas de los hogares, fue que en el 95,4% de las actividades económicas la persona productora trabaja sola, con sus socios o con personas que le ayudan ocasionalmente o de forma no remunerada (cuenta propia, no contra personal).

Mientras que el 4,6% son dueños que emplean a personas de forma remunerada y permanente (empleadores), sean de su propio hogar o de otro; revela la encuesta.

Según dijo el coordinador de la Enameh, los microemprendimientos contabilizados en 2021 generan un total de 740.000 puestos de trabajo, “esto es un 26,4% más que lo observado el año anterior (2020)”.

Por su parte, en lo que respecta a la informalidad de todas las microempresas, los datos revelan que el 57,7% no están inscritas en ninguna instancia pública, de acuerdo Madrigal esto es un aumento con respecto al 2020, cuando se ubicó en 49,1%.

Además, el 71,2% de las 454.650 microempresas no posee ningún tipo de contabilidad (formal o de régimen simplificado), el 73,9% no cuenta con factura timbrada ni factura electrónica, el 71,5% no tiene un local, el 51,4% no usa productos financieros para el negocio y el 67% no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica.

