El Poder Judicial enfrenta un panorama presupuestario incierto para 2027. Por ahora, el Gobierno plantea recortarle ¢10.552 millones y bloquear otros ¢30.000 millones, una decisión que pondría bajo presión los recursos disponibles para el funcionamiento de todo el tercer poder de la República.

El Gobierno defiende las restricciones como parte de un esfuerzo por fortalecer la vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y exigir mayor responsabilidad a las instituciones en su administración.

La eventual reducción alcanzaría a todas sus dependencias, incluida la Fiscalía General, responsable de investigar los posibles delitos que se cometen en el país. Para su jerarca, Carlo Díaz, las consecuencias irían más allá de limitar algunas operaciones: el recorte significaría, en la práctica, un “cierre técnico del Poder Judicial”.

“Cuestiones tan básicas como no poder pagar las licencias que le dan soporte a los correos electrónicos y a las audiencias virtuales quedarían en riesgo. A partir de marzo ya no tendremos contenido presupuestario para darle soporte a los correos electrónicos ni para pagar antivirus o sistemas de protección”, advirtió.

'El Financiero' conversó con el fiscal general, Carlo Díaz. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La presidenta de la República, Laura Fernández, ha mencionado públicamente que no tiene ningún deseo de cerrar el Poder Judicial y que todas las instituciones tienen “que hacer un esfuerzo para que la plata alcance”.

A continuación, un extracto de la entrevista que El Financiero realizó al fiscal general:

¿Cuáles son los tres resultados verificables por los cuales la ciudadanía debería evaluar su gestión, tomando en cuenta la incertidumbre presupuestaria?

—Ah, no, con el presupuesto así (reducido) no voy a obtener ningún resultado. Eso tiene que estar muy claro.

EXCLUSIVO EF: Carlo Díaz: “A mí no me pidan ningún resultado si el presupuesto se limita como se está limitando”

Si se da la reducción del presupuesto será un caos. Y ahí no va a haber ningún resultado verificable. Ustedes van a verificar que efectivamente todo lo que yo decía era cierto y que al Poder Judicial prácticamente lo están cerrando.

Una cosa es con presupuesto y otra cosa es sin presupuesto. A mí no me pidan ningún resultado, porque no va a haber ningún resultado verificable si el presupuesto se limita como se está limitando.

Y ustedes lo van a ver muy, muy claro. Van a decir: “Sí, fue un caos”.

Carlo Díaz fue reelegido por cuatro años más como fiscal general de la República. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Y en un escenario ideal, con el presupuesto necesario?

—Seguir la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Continuar a la baja en los homicidios. Mantener la dinámica que venimos realizando de operatividad realizando investigaciones contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.

No solo desarticular organizaciones, sino mantener una vigilancia constante e investigaciones constantes a esas organizaciones y no creer que ya porque detuvimos a los líderes va a acabar la actividad delictiva de estas personas.

Los resultados visibles que espero obtener: contención de la criminalidad y poquito a poco ir deteniendo a todos los líderes que se dedican al narcotráfico y a la legitimación de capitales.

Puede leer la entrevista completa en elfinancierocr.com.