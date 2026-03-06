Economía y Política

Casas y plusvalías en Costa Rica: ¿cómo subieron los precios de la vivienda convencional en la GAM?

Los precios de la vivienda tradicional en la GAM y en los cantones cercanos siguen al alza. En varios territorios los aumentos son de dos dígitos entre 2023 y 2026, según las guías de precios de encuentra24.com

Por Josué Alfaro

Los precios de la vivienda tradicional en la Gran Área Metropolitana (GAM) y sus cercanías no han dejado de crecer en los últimos cuatro años y, en algunos casos puntuales, se registran subidas superiores al 20%.








PlusvalíaBienes raícesMercado inmobiliarioViviendaEspecial Bienes Raíces 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

