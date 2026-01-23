Casi la mitad de las empresas multinacionales de servicios planea expandir sus operaciones en Costa Rica

El ecosistema de empresas multinacionales del sector servicios reúne a más de 360 compañías en Costa Rica, las cuales registraron una variación del 1,2% en el monto exportado a septiembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024.

El 49% de esas empresas planea ampliar sus operaciones en el país durante los próximos tres años, de acuerdo con el estudio Costa Rica: hub de servicios globales, una radiografía del sector, elaborado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Estas firmas se distinguen por ofrecer servicios en múltiples idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, alemán y español, lo que refuerza el posicionamiento del país como una plataforma regional de servicios globales.

En cuanto a la naturaleza de sus operaciones, el 60% de las empresas brinda servicios de soporte en tecnologías de la información, mientras que un 59% ofrece soluciones en finanzas y contabilidad.

El 46% de las multinacionales mencionaron que utilizan la inteligencia artificial en sus procesos. (Shutterstock)

Evolución del sector servicios

Guillermo Zúñiga, director de Inteligencia Comercial de Procomer, señaló que las compañías del sector “están consolidando estructuras operativas más integradas y multidisciplinarias, con funciones de mayor complejidad y valor agregado”.

El estudio destaca que áreas como analítica, transformación digital, ingeniería, ciberseguridad y automatización de procesos concentran las actividades de mayor valor agregado dentro del sector.

El avance en estas áreas subraya la necesidad de continuar fortaleciendo la formación del talento humano en roles especializados, acordes con las nuevas demandas de las empresas de servicios.

Además, en más del 55% de las áreas gestionadas por el sector servicios se operan procesos en siete o más idiomas, un indicador del creciente nivel de sofisticación y alcance internacional de estas operaciones.

El área de ciberseguridad es una de las que genera mayor valor agregado en las empresas. (Mastercard/Ciberseguridad Mastercard)

Si bien las exportaciones del sector servicios fueron de $8.785 millones, la cifra aumenta si se agregan las exportaciones de viajes correspondientes a turismo. De esa manera, la cifra fue de $12.961 millones en 2025.

Servicios empresariales encabeza la participación con un 41,8%, mientras que viajes abarca el 32,2%, seguido de informática con un 15%.