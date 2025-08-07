Cédula digital costarricense podrá utilizarse a partir de septiembre

La Identidad Digital Costarricense (IDC) estará disponible a partir del 9 de septiembre, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La solicitud de la IDC deberá gestionarse en el sitio web del TSE. Para hacerlo, será indispensable contar con una cédula vigente, disponer de un dispositivo móvil y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

LEA MÁS: Cédula digital llega a Costa Rica en tres meses: aprenda cómo podrá solicitar la suya

En el proceso de solicitud “las personas se identificarán con su número de cédula y pasarán por un proceso de verificación biométrica; después deberán proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación”, indicó el Tribunal.

El costo del documento digital es de ¢2.600, monto que se tiene que cancelar en el proceso de solicitud con tarjeta Visa o Mastercard.

Los usuarios deberán descargar la aplicación IDC-Ciudadano para activar su identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial o huella dactilar.

El TSE pagará mensualmente al contratista Consorcio Identidad del Futuro, según la cantidad de identidades emitidas bajo el modelo de servicio por demanda. “El precio adjudicado fue de $1,13 por cada documento emitido”, indicó a EF meses atrás Xenia Guerrero, directora general de estrategia tecnológica del Tribunal.