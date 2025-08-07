Economía y Política

Cédula digital costarricense podrá utilizarse a partir de septiembre

El documento digital no podrá utilizarse para votar en las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el 1.° de febrero de 2026

Por Tatiana Soto Morales

La Identidad Digital Costarricense (IDC) estará disponible a partir del 9 de septiembre, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








Cédula digitalTSE
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

