Economía y Política

Celso Gamboa Sánchez extraditado a Estados Unidos: la historia del magistrado destituido que terminó acusado de narcotráfico

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Por Pablo Fonseca

De las altas esferas del Poder Judicial y político de Costa Rica a una celda en Estados Unidos por presunto narcotráfico. La trayectoria de Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, terminó siendo tan meteórica como controvertida.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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