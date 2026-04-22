Economía y Política

Cero ventajas por tener hijos: Costa Rica es el país de la OCDE que menos alivio fiscal ofrece a las familias

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Por Redacción EF

En la mayoría de las economías desarrolladas, tener hijos viene acompañado de una ayuda estatal en forma de alivios fiscales o transferencias directas de dinero.








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