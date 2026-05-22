Economía y Política

Ciencias de la vida: el nuevo horizonte de la inversión externa en Costa Rica

La industria de ciencias de la vida, dispositivos médicos y ‘medtech’ en Costa Rica pasó de productos de un solo uso a 16 categorías avanzadas, pero puede avanzar a nuevos niveles con alto potencial. ¿De qué depende?

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Por Carlos Cordero Pérez

Cuando todavía las fábricas textileras poblaban La Uruca y otros puntos del Área Metropolitana, la firma Baxter empezó a producir catéteres para inyectar suero en pacientes y sets de alimentación intravenosa en 1987. Tras la aprobación de la Ley de Zonas Francas (N° 7210), en 1990, fue pionera del sector.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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