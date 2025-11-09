Economía y Política

Cierre de gobierno en EE. UU. desata caos aéreo y amenaza vuelos, logística y economía de Costa Rica; vea cómo

Por Mathew Chaves

Mientras el cierre del gobierno de Estados Unidos cumple 40 días, convirtiéndose en el más largo de su historia, el impacto ha dejado de ser una noticia política interna para convertirse en una crisis logística y económica con repercusiones globales. El epicentro del caos se ubica en sus aeropuertos, donde miles de empleados federales clave para la aviación trabajan sin remuneración.








