Cinco implicaciones laborales de los cortes de luz en Costa Rica

Los cortes de luz anunciados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el territorio nacional afectarían directamente al sector productivo. Sin importar si se utiliza la modalidad presencial o virtual, los patronos y colaboradores deben llegar a acuerdos.

Si se trabaja en horario diurno, los empleadores pueden modificar la hora de entrada y salida mientras no inicie antes de las 5:00a.m. y sobrepase las 7:00 p.m.

Si bien este panorama afectará la dinámica laboral, los especialistas descartan que los patronos tengan el derecho de rebajar el salario. El pago sí puede ajustarse si el reconocimiento es por horas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recomendó que los centros de trabajo brinden a sus trabajadores la facilidad de reponer el tiempo no laborado. Esto aplica en caso de que las empresas no cuenten con electricidad y las funciones no se puedan realizar en teletrabajo.

Obligaciones laborales, horarios flexibles, recursos tecnológicos, medidas con el personal que teletrabaja y comunicación continua son cinco puntos clave que se deben tomar en cuenta en la relación patrono- trabajador.

Teletrabajo

Las empresas que tienen la opción de teletrabajo pueden enviar a sus colaboradores a laborar desde sus hogares. Si la compañía tiene planta de electricidad para brindar el suministro a pesar de las interrupciones, entonces el teletrabajador debe presentarse al centro de trabajo.

Daniel Valverde, experto en derecho laboral de la firma Ecija Legal Costa Rica, comentó que las empresas deben establecer “límites de cuánto monto van a reembolsar” cuando sus colaboradores tengan que desplazarse a un sitio de coworking o cafetería, debido a que no cuenten con electricidad en el lugar de trabajo ni en la casa.

De acuerdo con Valverde, los patronos están en la obligación de brindar las herramientas necesarias para desempeñar las tareas diarias, por lo tanto no pueden obligar a sus colaboradores a incurrir en gastos extras por movilizarse otros lugares.

Si la contración se hizo bajo la modalidad híbrida y el colaborador vive lejos de su lugar de trabajo, se deben de llegar a acuerdos como pactar un horario flexible. Dependerá de cada empleador si asumen el pago de viáticos de trabajadores de modalidad híbrida que se movilicen en días no pactados.

Horario flexible

“Dentro de una situación excepcional la persona empleadora en el uso de la facultad del ius variandi facultativo puede valorar la modificación del horario de trabajo para que esto no implique que la persona trabajadora labore horas extras”, señaló Joaquín Acuña, experto en derecho laboral y socio de la firma BSD Asesores.

El experto añadió que se pueden otorgar vacaciones mientras sea legalmente posible en cada caso individual.

Otra opción es pactar que la persona trabajadora reponga el tiempo no laborado a causa de los racionamientos eléctricos, esto sin que medie pago de tiempo extra.

Recursos tecnológicos y salario

El artículo 69, inciso d, del Código de Trabajo se establece que los empleadores tienen que suplir a los colaboradores con los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. La electricidad es una herramienta básica que deben asegurar los centros de trabajo.

“En el caso de los comercios, los trabajadores cumplen con presentarse a los centros de trabajo. Es únicamente problema del patrono si al llegar al lugar no hay luz o hay algo que les impida cumplir las funciones”, dijo Valverde.

Es decir, no se puede rebajar el salario del personal por el corte de luz en el que la dinámica laboral cambia.

Acuña explicó en el tema del salario “la única excepción podrían ser los casos en los que a la persona trabajadora se le pague su salario por hora efectiva de trabajo y la persona empleadora no le programe labores por anticipado. Sin embargo, cada caso debe ser valorado por separado”.

Los teletrabajadores pueden asistir a sus centros de trabajo en caso de que sus hogares sean afectados con los cortes de luz.

Obligaciones laborales

Los cortes de luz no eximen a los trabajadores de cumplir con la cantidad de horas laborables pactadas en su contrato. Y por su parte los patronos deben suministrar todas las herramientas a su colaboradores.

“En caso de que existan cortes de fluido eléctrico fuera de los horarios establecidos, la persona empleadora debe definir un protocolo de acción que debe ser socializado con las personas trabajadoras”, enfatizó Acuña.

La comunicación constante juega un papel clave en medio de los racionamientos, ya que se debe tener claro las reglas del juego bajo esta emergencia eléctrica. Se deben trazar los parámetros en los que rigen las llegadas tardías, abandono de trabajo o ausencias injustificadas y de esta manera evitar despidos por inclumplimientos.

Comunicación constante

Tanto el empleador como el colaborador deben tener respaldo de los acuerdos temporales, por lo cual es recomendable dejarlos por escrito.

Valverde explicó que, en medio de estos racionamientos, los teletrabajadores tienen que reportar a qué hora será el corte según el anuncio oficial del distribuidor de electricidad. Con base en esa información se llega a acuerdos de hora de entrada o ejecución de funciones que no requieran uso de Internet o electricidad.

Los planes remediales pueden variar cada día debido a que los cortes pueden ser por poco tiempo o extenderse por tres horas. Cada día las empresas tendrán que informar qué medidas tomarán.

“En caso de que existan cortes de fluido eléctrico fuera de los horarios establecidos la persona empleadora debe definir un protocolo de acción que debe ser socializado con las personas trabajadoras”, añadió Acuña.