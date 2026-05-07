Economía y Política

Claudia Dobles: “Seremos vigilantes de que las propuestas que se manejan desde el oficialismo no minen los balances democráticos”

Claudia Dobles no descarta que algunas de sus iniciativas encuentren mayor tracción dentro del oficialismo

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Por Tatiana Soto Morales

Claudia Dobles acaba de regresar al sector público, pero ahora desde la trinchera de la Asamblea Legislativa.








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Claudia DoblesDiputadaEntrevista
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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