Economía y Política

Clima y plagas golpean al agro mientras la obra pública y la tecnología sostienen el crecimiento económico

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La economía costarricense mantuvo un ritmo sólido en noviembre de 2025, registrando un crecimiento interanual del 4,7%. Sin embargo, esta cifra general encubre una marcada disparidad sectorial: mientras las actividades vinculadas a la tecnología, la manufactura especializada y la obra pública mostraron un fuerte dinamismo, el sector agrícola continúa enfrentando números rojos debido a factores climáticos adversos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IMAE
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.