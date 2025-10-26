Economía y Política

Colapso en Los Negritos: la historia de “remiendos” que inunda barrio Dent y que costará hasta $11 millones

Las inundaciones en Montes de Oca han evidenciado la mala planificación urbana y la necesidad de una fuerte inversión para solucionar el problema en la quebrada Los Negritos, pero falta definir cómo financiarlo. Vea la respuesta de las entidades involucradas.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Parecía una película o una imagen creada con inteligencia artificial, pero fue real: el pasado 16 de octubre, los bomberos ingresaron en lancha a barrio Dent, en plena capital, para rescatar a los vecinos que estaban atrapados en los techos porque sus casas se inundaron.








Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

