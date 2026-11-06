Colegios científicos, humanísticos y bilingües: ¿cuántos hay, dónde están y cómo les fue en las pruebas de la UCR y el TEC?

El sistema público de secundaria costarricense está compuesto por más de 700 colegios. Entre ellos, sin embargo, hay tres modalidades que suelen destacar por el rendimiento académico de sus estudiantes en pruebas estandarizadas.

Se trata de 14 colegios científicos, cuatro colegios humanísticos y 17 colegios experimentales bilingües; los cuales son difíciles de escalar en cantidad y actualmente agrupan a solo un 2,7% de la matrícula de secundaria de todo el país.

Le mostramos cuáles son estos colegios, dónde están ubicados y cómo les fue a sus estudiantes en la última prueba de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR) y al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Los colegios científicos suelen obtener, consistentemente, las mejores calificaciones promedio en las pruebas de acceso a las universidades públicas, por encima de cualquier centro privado. (Rafael Pacheco Granados)

Científicos

Los colegios científicos son 14 y todos son administrados por universidades estatales, que participan en el desarrollo de sus programas académicos.

Cuatro se ubican en sedes de la Universidad de Costa Rica (Montes de Oca, San Ramón, Guanacaste y Puntarenas); siete en sedes de la Universidad Estatal a Distancia (Atlántico, Alajuela, San Vito, Parrita, Upala, Puriscal y Tarrazú); dos en sedes del Instituto Tecnológico (Cartago y San Carlos); y uno en una de las sedes de la Universidad Nacional (Pérez Zeledón).

Como son instituciones preuniversitarias, los colegios científicos únicamente reciben a estudiantes a partir de décimo año, por medio de exámenes de admisión.

Actualmente, apenas reciben a 736 estudiantes en conjunto, menos de un 0,19% de la matrícula nacional de secundaria.

Sus recursos y los procesos selectivos de admisión de su alumnado hacen que estos colegios promedien, todos, más de 600 puntos en las pruebas de la UCR y el TEC: los mejores registros de cualquier sector en el país.

Humanísticos

Los colegios humanísticos son similares a los científicos. También se ubican en sedes universitarias, pero todos pertenecen a sedes de la Universidad Nacional.

Uno está ubicado en la sede central de Heredia, pero también hay centros en Sarapiquí, Nicoya y Corredores.

Entre las cuatro entidades, apenas reciben a 296 alumnos: un 0,08% de la matrícula del país.

Los desempeños de estos colegios en las pruebas de la UCR y el TEC también suelen ser elevados, aunque no tanto como el de los colegios científicos.

Experimentales bilingües

Por último, los liceos experimentales bilingües son colegios cuya malla curricular incluye una cantidad intensiva de clases en inglés.

Estos colegios no son administrados por universidades y sí reciben estudiantes desde séptimo grado, aunque en algunos casos también aplican pruebas de admisión por su tamaño.

En total, los 17 colegios experimentales reciben 9.363 alumnos en todo el país; es decir, un 2,44% de la matrícula de todo el país.

La gran mayoría de estos colegios no alcanza poblaciones de más de 700 estudiantes; sin embargo, el de Palmares recibe a más de 1.450 y el de Belén a otros más de 1.150.

En cuanto a su desempeño en las pruebas de la UCR y el TEC, la gran mayoría supera los 500 puntos, aunque hay algunas excepciones en zonas alejadas de la región Central como Santa Cruz, Tilarán, Guácimo, Coto Brus y Sarapiquí.

Los colegios científicos y humanísticos son administrados por universidades públicas, que ponen a disposiciones de los estudiantes una mayor cantidad de recursos. (Rafael Pacheco Granados)

Difícil replicabilidad

Un análisis de EF encontró que la mitad de los colegios científicos, humanísticos y experimentales bilingües del país son parte de un exclusivo grupo que ha superado los 550 puntos en las pruebas de admisión a la UCR y el TEC durante los últimos cinco años.

Tres colegios científicos y un experimental bilingüe, además, son de reciente creación y todavía no ingresan en el recuento.

A pesar de esos resultados académicos destacados, este tipo de colegios es difícil de expandir porque requieren de mayores inversiones. Así lo reconoció el propio Ministerio de Educación Pública (MEP) ante consultas de EF en 2025.