Economía y Política

Colegios científicos, humanísticos y bilingües: ¿cuántos hay, dónde están y cómo les fue en las pruebas de la UCR y el TEC?

El sistema educativo de Costa Rica contabiliza 14 colegios científicos, cuatro colegios humanísticos y 17 colegios experimentales bilingües en todas las provincias del país. Son instituciones públicas difíciles de replicar y reciben a un 2,7% de los estudiantes de toda secundaria

Por Josué Alfaro

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El sistema público de secundaria costarricense está compuesto por más de 700 colegios. Entre ellos, sin embargo, hay tres modalidades que suelen destacar por el rendimiento académico de sus estudiantes en pruebas estandarizadas.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.