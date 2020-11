De esta forma, la reforma establece que los intereses de pasivos no bancarios solo podrán considerarse deducible en la medida que no superen el 20% del EBITDA. Cabe indicar que esta disposición tiene una entrada escalonada, por lo que no fue aplicable en el primer año de vigencia de la Ley y por ello entrará a regir a partir del 1 de enero próximo. No obstante, el próximo año se iniciará con un porcentaje de limitación del 30%, el cual se ajustará 2% a la baja por cada año posterior, hasta llegar al 20% indicado.