Lo relevante del criterio es que la Administración Tributaria puso en blanco y negro lo que por años siempre tuvo tonos de grises, sin embargo, esta claridad a seis días de realizado el cierre fiscal 2020 viene a poner en apuros a aquellos contribuyentes que no registraron el diferencial cambiario separado en realizado y no realizado, se suma la problemática que hoy enfrentan los que no tienen un sistema contable bi moneda. Es así que, algo que el contribuyente clamó por muchos años (claridad en el tratamiento), hoy se tiene pero no en el momento deseado, ya el 2020 se cerró contablemente, todos sabemos lo que eso significa.