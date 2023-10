Comercio terrestre y turismo: ¿qué afectación tienen estas actividades con la decisión del visado entre Costa Rica y Honduras?

La afectación para el comercio terrestre y el turismo entre Costa Rica y Honduras podría acrecentarse en los próximos días por el tema del visado consular que impusieron ambos países recientemente. De momento hay incertidumbre para el sector exportador pero ya se están viendo pérdidas.

Desde agosto anterior la posibilidad de requerir una visa estaba sobre la mesa, ya que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves alegó motivos de seguridad nacional para implementarla. Según una resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería, estarían exentos de la visa los transportistas de mercancía vía terrestre, sin embargo, hoy la realidad es otra.

Cuando Honduras decidió aplicar la misma medida lo hizo en forma general, sin exonerar a los transportistas de carga que provienen de nuestro país. Costa Rica responde de la misma manera y para el martes de esta semana ya el transporte terrestre se encontraba paralizado.

“Si no se exonera al transportista y esto no se recompone a cortísimo plazo tendríamos afectación a nivel comercial con productos perecederos o animales vivos, además no podríamos ir ni siquiera a El Salvador o Guatemala. La preocupación es grande”, dijo Francisco Quirós, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac).

Requisitos para visa consular de ticos para entrar a Honduras. (Tomada de redes sociales.)

Según estimaciones de la Cámara, para este jueves alrededor de 200 transportistas estaban detenidos sin poder avanzar con su ruta por este tema.

LEA MÁS: ¿Necesita viajar a Honduras? País exige a ticos un documento de Interpol que no existe

¿Cuáles son las soluciones?

Actualmente el mercado en Centroamérica es el segundo socio comercial de mayor importancia para Costa Rica, alrededor de un 20% de las exportaciones van hacia los vecinos.

“Gran parte de estos volúmenes de productos de exportación, tanto productos terminados como materia prima, se transportan por tierra hasta México y por lo tanto, se tendrían importantes costos por retraso en el trámite de las visas. Está claro que este costo dependerá de la cantidad de horas y días que tarde el trámite”, explicó José Luis Quesada, docente de Economía de la Universidad Fidélitas.

Aunado al aumento en los costos operativos está el riesgo de la pérdida de contratos para las empresas costarricenses, debido a posibles incumplimientos con plazos de entregas.

Todavía hay incertidumbre sobre cómo evolucionará el ambiente en los próximos días, sin embargo, utilizar el ferry entre Costa Rica y El Salvador sería una medida para minimizar los daños.

LEA MÁS: Ferry de carga entre Costa Rica y El Salvador comenzará operaciones en agosto con dos viajes semanales, según el Gobierno

Este canal de transporte arrancó operaciones en agosto pasado, después de varios intentos para ponerlo en marcha.

“Exhortamos a las autoridades de ambas naciones a que intensifiquen el diálogo y las negociaciones, para tratar de encontrar una alternativa que ofrezca mayor agilidad y facilidades al intercambio comercial tan relevante en la zona”, mencionó José Antonio Salas, presidente de la Cámara de Comercio Exterior.

Piden también que se retome la exención para transportistas de carga que originalmente estaba planteada, para facilitar el comercio en la región.

Chaves priorizó seguridad

El año anterior, por la vía terrestre, Costa Rica exportó a Honduras $420 millones de acuerdo con datos de Procomer. Hasta agosto de 2023 (último dato disponible), las ventas de productos nacionales por todas las vías rozaron los $445 millones.

En cuanto a importaciones, para 2022 Procomer no disponía del dato desagregado por vía terrestre, pero a nivel general las compras rozaron los $160 millones. En los primeros ocho meses de este año las cifras fueron de $98,1 millones.

Pese a ese volumen comercial, el gobierno decidió implementar el visado.

Ante una consulta realizada por Diario Extra en la conferencia de prensa semanal, sobre si habían estimado el impacto económico antes de tomar la decisión del visado, el presidente Chaves afirmó que no “volvió a ver” la balanza comercial entre ambos países tras la sugerencia del ministro de Seguridad, Mario Zamora.

“Cuando todo el mundo clama, especialmente yo, por la seguridad de la ciudadanía y el derecho a la vida, los números económicos deben volverse secundarios”, enfatizó Chaves.

Por otra parte, a nivel de flujo de turistas, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) entre enero y agosto de este año, 13.732 viajeros llegaron desde Honduras. Es el penúltimo país de la región centroamericana en cuanto a tráfico de pasajeros.

El ICT también reporta que para este año hubo un incremento del 21,3% en la cantidad de viajeros desde Honduras, en comparación con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, para Zamora, esas cifras no son representativas.

“Es inexistente el turismo entre Costa Rica y Honduras, es muy bajo. Recordemos que la medida de imposición de visas es una facultad soberana de un Estado, así como definimos nosotros nuestro tipo de cambio. Nos sorprende la intromisión de Honduras en un asunto estrictamente interno”, afirmó Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Requisitos para el visado

Aquellos costarricenses que deseen ingresar a Honduras deben cumplir con 15 requisitos para obtener la visa. El gobierno catracho incluyó una polémica constancia que debe brindar la Interpol en la cual se indique que no exista ninguna alerta contra quien solicite la visa.

LEA MÁS: Costa Rica pide visa de ingreso a 102 nacionalidades; estas son las cifras de los últimos 10 años

Esta certificación sería imposible de obtener porque la organización no se encarga de certificar la situación penal de individuos. La lista completa de requisitos es esta:

Pasaporte válido.

Certificación médica.

Carné de vacunación contra fiebre amarilla y covid-19.

Hoja de delincuencia con seis meses de vigencia.

Timbres exigidos por Honduras.

Fotografía reciente tamaño pasaporte.

Constancias bancarias del último mes.

Constancia de Interpol.

Constancia de responsabilidad autenticada de un contacto responsable en Honduras.

Medios económicos de subsistencia de ese contacto.

Antecedentes policiales de seis meses de contacto.

El contacto hondureño debe pasar a entrevista ante la Gerencia de Investigación y Análisis del Instituto Nacional de Migración.

Respaldar motivo de viaje.

Constancia del Ministerio Público hondureño de que ni el solicitante ni el contacto en Honduras tienen procesos abiertos de investigación o denuncias.

Chaves dijo que en los próximos días revisarán la medida tomada, pero que la situación del país ameritaba acciones urgentes para poder “filtrar” a quienes ingresan a Costa Rica con fines criminales.

“Le ruego al pueblo hondureño que no piense que consideramos que no merecen venir a Costa Rica”, finalizó el jerarca

Las visas consulares deben ser gestionadas de forma personal por el interesado ante los agentes de sus países de origen.