Comex se pronuncia tras propuesta de Estados Unidos de subir aranceles a Costa Rica

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) aseguró que dará un “seguimiento cercano” a la propuesta presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para aumentar el arancel que pagan las exportaciones costarricenses al ingresar al mercado estadounidense.

La iniciativa plantea elevar el gravamen del 10% al 12,5% para los productos provenientes de Costa Rica. La USTR fundamenta la medida en la conclusión de que el país no ha prohibido ni aplicado de manera efectiva las restricciones a los bienes producidos mediante trabajo forzado.

Ante este escenario, Comex indicó que “coordinará las acciones necesarias para participar en la consulta pública, con el objetivo de continuar salvaguardando los intereses del sector productivo y exportador costarricense”.

El planteamiento abre un nuevo capítulo en las gestiones que mantiene Comex con Estados Unidos en materia comercial, en un contexto en el que, hasta ahora, las negociaciones no han derivado en una reducción de los aranceles aplicados a las exportaciones nacionales.