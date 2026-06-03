Economía y Política

Comex se pronuncia tras propuesta de Estados Unidos de subir aranceles a Costa Rica

La propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos plantea aumentar del 10% al 12,5% el arancel para Costa Rica, al considerar insuficientes las acciones del país contra los bienes producidos con trabajo forzado

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) aseguró que dará un “seguimiento cercano” a la propuesta presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para aumentar el arancel que pagan las exportaciones costarricenses al ingresar al mercado estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Aranceles
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.