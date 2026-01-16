Economía y Política

¿Cómo se comportó la conversación digital durante los debates del TSE? Un estudio de SHIFT Porter Novelli lo analizó

Por Joel Porras

A pocas semanas de que la ciudadanía escoja a la persona que ocupará la silla en Zapote por los próximos cuatro años, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizó cuatro debates presidenciales que fueron transmitidos en vivo por Facebook entre el 9 y el 12 de enero de 2026. Dentro de las reacciones de los usuarios que vieron la transmisión se destacaron temáticas como seguridad, gobierno y política partidaria, pero la conversación digital no giró solo en torno a lo que las candidaturas dijeron, sino a lo que la gente asocia con cada una de ellas.








