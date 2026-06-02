Economía y Política

¿Cómo se prepara el sector agropecuario de Costa Rica ante la llegada del fenómeno de El Niño?

El agro acelera medidas de adaptación climática en un contexto de preocupación por eventuales afectaciones en productividad, exportaciones y seguridad alimentaria.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El sector agrícola de Costa Rica necesita prepararse para el próximo fenómeno de El Niño, el cual será particularmente fuerte.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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