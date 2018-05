El artículo 11 del reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta establece algunas excepciones. Esta disposición contempla dentro de otros supuestos, a las personas no sujetas al pago del impuesto sobre la renta, indicadas en el artículo 3 de esa ley. Entre ellas se encuentran las empresas beneficiarias del régimen de zonas francas (aunque técnicamente se trata de una exención y no una sujeción). El reglamento establece otra condición: que las beneficiarias no vendan mercancías o presten servicios gravados con el impuesto general sobre las ventas.