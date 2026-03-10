Economía y Política

Con 31 votos asegurados, esta es la agenda del oficialismo para su nueva ventaja legislativa

La mayoría simple le permitirá al gobierno de Laura Fernández escoger sus batallas dentro de una agenda amplia que combina proyectos heredados, nuevas propuestas y reformas constitucionales

Por Josué Alfaro

La nueva Asamblea Legislativa llegará al 1.° de mayo con una agenda extensa, orientada por un oficialismo fortalecido. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la presidenta electa Laura Fernández contará con 31 diputaciones, suficientes para controlar la mayoría simple del Plenario y dirigir el pulso político de su discusión.








