Conclusiones del FMI sobre Costa Rica: 11 puntos clave tras la misión de 2026

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Varapat Chensavasdijai, concluyó su visita al país para la consulta del Artículo IV.

Estas son las principales determinaciones sobre el estado actual y el futuro de la economía costarricense:

1. El crecimiento económico se desacelerará en 2026

Tras un crecimiento estimado del 4,6% en 2025 (impulsado por las exportaciones de zonas francas), el FMI proyecta que la economía crecerá un 3,8% en 2026. Esta desaceleración responde a los efectos de aranceles y al cierre de negocios clave en zonas francas, factores que se verán parcialmente neutralizados por el aumento de la inversión.

2. Alerta por riesgos externos e internos

Las perspectivas enfrentan riesgos adversos como las tensiones geopolíticas, el proteccionismo y la incertidumbre en las políticas globales. A nivel interno, el FMI señala que el aumento de la criminalidad podría impactar negativamente en el turismo, la inversión y el consumo.

3. Persistencia de la deflación

A febrero de 2026, la inflación general se situó en –2,7%, acumulando 10 meses de deflación y 34 meses por debajo del rango meta del Banco Central (BCCR). Esto se atribuye a los bajos precios del petróleo, alimentos, servicios y a la apreciación del colón.

4. Necesidad de recortes en la tasa de política monetaria

El organismo recomienda una mayor relajación de la política monetaria (recortes adicionales de tasas) para facilitar que la inflación y las expectativas regresen al nivel fijado como meta, evitando que queden estancadas por debajo del rango de tolerancia.

5. Fortalecimiento de la autonomía del Banco Central

El FMI sugiere aprobar legislación para blindar la autonomía de facto, la gobernanza y la rendición de cuentas del BCCR. Además, indica que la intervención cambiaria debe limitarse únicamente a episodios de condiciones desordenadas en el mercado.

6. Estabilidad del sistema financiero y regulación fintech

Aunque los riesgos sistémicos están contenidos por reservas de capital y liquidez, el FMI urge a adoptar un marco regulatorio claro para las empresas tecnofinanzas (fintech) y activos digitales, acorde a las prácticas internacionales.

7. Gestión de los fondos de pensiones

Se recomienda flexibilizar gradualmente los límites de inversión extranjera de los fondos de pensiones para diversificar activos. Asimismo, el FMI advierte que deben evitarse las propuestas de ley que permitan retiros anticipados del sistema de pensiones.

8. El impacto de la deuda y la regla fiscal

Debido a que la deuda del gobierno central superó el 60% del PIB en 2025, el FMI prevé que el crecimiento del gasto corriente y de capital se vea restringido para el año 2027, bajo los parámetros de la regla fiscal.

9. Propuestas de reforma tributaria

El equipo técnico sugiere cambios para aumentar ingresos, tales como:

Introducir una tasa única para la renta de las empresas.

para la renta de las empresas. Elevar la progresividad del impuesto a la renta de personas físicas.

del impuesto a la renta de personas físicas. Implementar un mecanismo de feebate según las emisiones de los vehículos.

10. Sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

El FMI advierte que las reservas del IVM y el SEM son insuficientes ante las presiones demográficas. Recomienda reformas paramétricas que eviten aumentar las tasas de cotización y urge a resolver las reclamaciones financieras entre la CCSS y el gobierno central.

11. Reformas para el crecimiento a mediano plazo

Para liberar el potencial del país, el organismo propone:

Aliviar la carga del cuidado de niños y adultos mayores para aumentar la participación laboral femenina .

. Aprobar la ley de asociaciones público-privadas para mejorar la infraestructura.

para mejorar la infraestructura. Aprovechar la ventaja relativa de Costa Rica en Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la competitividad.

