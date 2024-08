Condominios: más de 30 proyectos empezaron a construirse en los últimos 11 meses

La creación de nuevos desarrollos inmobiliarios avanza y no se detiene. Un total de 38 proyectos residenciales, incluyendo etapas, obtuvieron autorización del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) del 6 septiembre del 2023 al 9 de agosto del presente año. En ese mismo lapso, pero del 2022-2023, el total fue de 37 proyectos.

El MEIC es el ente encargado de aprobar la venta a plazos de la ejecución futura de proyectos inmobiliarios. Esta metodología inició desde el 2013, pero fue en el 2021 donde se reformó la norma con el fin de que el dinero que aporta el consumidor a la empresa sean resguardado bajo una figura de fideicomiso, es decir, mayor protección hacia los compradores.

Durante los últimos 11 años se contabilizan -hasta hoy- 597 proyectos inmobiliarios, según el MEIC. (Albert Marín.)

EF tomó los datos de las autorizaciones de venta a plazo que realiza el Ministerio desde setiembre del 2023; a la vez se filtraron los nombres de las sociedades que recibieron el visto bueno y de esa manera obtener los principales nombres.

Fomento Urbano S.A. es la empresa que registró más proyectos nuevos en los 11 meses analizados para este reportaje. Cuenta con ocho distintas autorizaciones, de las cuales seis son etapas de alguno de sus condominios.

Si lo que se quiere conocer es el nombre de la compañía con más obras residenciales entonces hablamos de Casa Max S.A. Agrupa cuatro distintos proyectos en el periodo de análisis.

El precio de un lote con Casa Max va desde los $110.000 (en Ayarco, Curridabat) y en el caso de la unidad habitacional se encuentra desde los $150.000 (Santo Domingo, Heredia). Estos montos corresponden a los proyectos aprobados entre setiembre de 2023 a la actualidad.

Oferta de las desarrolladoras

San José, Heredia, Cartago, Puntarenas y Guanacaste son las provincias que cuentan con las construcciones residenciales más nuevas o que están pronto a iniciar con las labores. Esto se reparte entre 23 distintas compañías.

En Jacó se encuentran dos proyectos de distintas empresas: Meta Kapitales (Live Jacó) con una oferta disponible desde los $280.000 y RC Inmobiliaria (Boho Jacó) con precios de preventa desde los $290.000.

Guanacaste, también cuenta con condominios gestionados en el último año. Numandi en Avellanas, realizado por el Desarrollo Condominio Numandí S.A., y Air Homes.

15 nuevas autorizaciones están en Heredia, lo que convierte a esa provincia en la que concentra la mayor cantidad de proyectos recientes. Le sigue San José con uno menos.

“Árbora (nombre del condominio) en San Francisco de Heredia consiste en casas de una planta con dos cuartos y dos baños. Suele llamar la atención de quienes buscan su primera casa o gente más madura en edad que ya no tiene a sus hijos en la casa y requieren de algo más pequeño”, comentó Ericka Torres, gerente de mercadeo de Novogar, quien agregó que actualmente desarrollan un proyecto en Moravia, sin embargo, no se tomó en cuenta en este artículo debido a que aún no se refleja en el listado del MEIC.

Los cuatro puntos cardinales de la provincia de San José están cubiertos con proyectos de Core Desarrolladora, CasaMax, Portafolio Inmobiliario, Desarrollos Mega, Icubica Desarrollos Inmobiliarios, Urbanizadora La Laguna S.A, Rocca Desarrollos Residenciales S.A, Cuestamoras Urbanismo, Eurohogar, UDI Group, Vega Arquitectura y Promotores Urbanos.

De hecho si usted vive en el Condominio Vistas La Vita en Escazú, comparte el mismo desarrollador con los residentes de Condominio DOR en Tres Ríos. Casa Max es el encargado de esos proyectos; el primero tiene precios a partir de los $235.000, mientras que el segundo desde los $172.000.

La mayoría de los nuevos proyectos que se desarrollan en el periodo analizado corresponde a condominios horizontales de una o dos plantas. (Shutterstock)

“Tenemos diferentes nichos en cuanto a productos y precios como la ubicación. Esos son los tres principales factores de compra”, indicó Arturo Díaz, gerente de ventas de CasaMax.

CasaMax y Rocca Desarrollos Residenciales S.A son las únicas desarrolladoras de este recuento con dos o más proyectos en el que la totalidad de autorizaciones no están distribuidas en etapas.

Es decir, si tienen cuatro aprobaciones son a cuatro condominios distintos y no a expansiones contempladas dentro de un mismo proyecto o localidad.

Otras 16 compañías tienen un único desarrollo en el periodo analizado.

Proyectos y etapas

“Con la evolución de los desarrollos inmobiliarios empiezan a aparecer las desarrolladoras y tiempo después algunas de ellas deciden hacer sociedades por cada proyecto. Como los tiempos de venta y permiso se demoran tanto, entonces los desarrolladores prefieren convertir en socios a los dueños del terreno”, explicó a EF meses atrás Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Ese mecanismo hace que en el listado del MEIC la empresa que recibió la autorización del proyecto en ocasiones no corresponda a la desarrolladora. Cuando sí coincide suele ser porque la propia desarrolladora se encarga de la construcción y de la tramitología de principio a fin.

Además, en la totalidad de aprobación aparecen en repetidas ocasiones condominios, pero que el permiso es para distintas etapas ya proyectadas. Este es el caso de Fomento Urbano, que tiene ocho autorizaciones en el periodo analizado, pero seis corresponden a fases de construcción que completan el plan inicial de los condominios.

Caso similar se presenta con Novogar y Eurohogar. El primero tiene tres permisos para un mismo desarrollo y el segundo dos.

¿Se le debe pedir permiso al MEIC por cada etapa aunque el proyecto general que las contempla ya recibió el visto bueno? “Así es. Para tener un control de que se está avanzado con lo proyectado y también para protección del consumidor”, aclaró Ericka Torres, gerente de mercadeo de Novogar.