Economía y Política

Conozca los colegios con las mensualidades más económicas que destacan en el examen de admisión de la UCR, TEC y UNA

La mensualidad más baja entre los colegios privados y subvencionados que destacan en el Especial de Colegios de ‘El Financiero’ es de ¢36.000.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El 11,5% de los centros educativos privados y subvencionados que destacan en el Especial de Colegios de El Financiero 2026 cobrarán mensualidades por debajo de los ¢200.000 el próximo año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026MensualidadesBaratas
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.