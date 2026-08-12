Coprocom tiene nuevo órgano superior: exviceministro de Economía asume su presidencia

Marco Vinicio Arroyo Flores, quien ocupó el cargo de viceministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, asumió la presidencia del órgano superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

La designación llega apenas semanas después de su ingreso al organismo como nuevo comisionado: un nombramiento que ratificaron los diputados oficialistas en julio pasado.

Arroyo ejercerá la presidencia durante un año, entre el 7 de agosto de 2026 y el 6 de agosto de 2027, según informó la propia Coprocom en un breve comunicado.

En el mismo documento, también indicó que el resto del órgano superior quedará integrado por Giannina Córdoba Corrales (nueva comisionada) y Guillermo Rojas Guzmán (que sigue en el puesto).

La entidad encargada de prevenir monopolios, las concentraciones ilícitas y otras limitaciones de mercado permaneció más de seis meses sin poder sesionar ni adoptar decisiones por falta de cuórum.

El gobierno del expresidente Chaves había desistido de plantear más candidaturas al Congreso anterior, luego de que se rechazaron sus primeras propuestas para los cargos que habían quedado vacantes.

Junto con Arroyo, los nuevos diputados oficialistas nombraron a Córdoba el 14 de julio pasado, además de Cynthia Zapata Calvo como nueva comisionada suplente. En todas las votaciones, los candidatos del gobierno solo obtuvieron los 30 votos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), frente al rechazo de las cuatro bancadas de oposición.

La designación de Arroyo generó cuestionamientos por pasar directamente del Poder Ejecutivo a la comisión especializada, lo cual fue descrito como una “puerta giratoria” por parte de la diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana (CAC). En tanto, diputados del PLN alegaron que el nombramiento de Córdoba ya había sido rechazado dos veces en el cuatrienio pasado, por lo que correspondía sustituir la candidatura.

Sobre Zapata, además, cuestionaron su nivel de experiencia.

Córdoba y Zapata también provenían en el MEIC. La primera fue directora de Análisis Económico y Comercial y la segunda, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor.

Los comisionados propietarios de la Coprocom devengan salarios similares a los de diputados y ministros, superiores a los ¢4 millones mensuales.

La Comisión afirma que la nueva integración busca fortalecer “la defensa y promoción de la competencia, la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, así como la coordinación con autoridades e instituciones nacionales e internacionales”.