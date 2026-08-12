Economía y Política

Coprocom tiene nuevo órgano superior: exviceministro de Economía asume su presidencia

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) había permanecido más de seis meses sin sesionar por falta de cuórum, asociado a decisiones políticas del Gobierno

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Por Josué Alfaro

Marco Vinicio Arroyo Flores, quien ocupó el cargo de viceministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, asumió la presidencia del órgano superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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