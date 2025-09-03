Economía y Política

Correos de Costa Rica informa cómo puede enviar un paquete a EE. UU. en medio de la suspensión temporal de varios servicios

La suspensión temporal de envíos a EE. UU. y la aplicación de nuevos aranceles obligan a los usuarios a recurrir a servicios más costosos

Por Tatiana Soto Morales

Correos de Costa Rica suspendió desde el martes 2 de septiembre de manera temporal los envíos de correspondencia y paquetería internacional hacia Estados Unidos (EE. UU.)








Tatiana Soto Morales

