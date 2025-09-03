Negocios

Correos de Costa Rica suspende cinco servicios de envíos a Estados Unidos por nuevas reglas arancelarias; vea de cuáles se trata

Por Redacción EF

Correos de Costa Rica anunció la suspensión temporal de cinco de sus servicios de envíos internacionales a Estados Unidos, una medida drástica que responde a la eliminación de la exención de impuestos para paquetes con un valor inferior a $800 en ese país, efectiva desde el pasado viernes 29 de agosto.








Correos de Costa RicapaqueteríaEstados Unidosaranceles
