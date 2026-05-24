Finanzas

Costa Rica debe más dinero que hace tres meses, aunque Hacienda celebra caída de la deuda pública

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Por Mathew Chaves

Costa Rica cerró marzo de 2026 debiendo más dinero que al finalizar el año pasado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda presentó los resultados fiscales del primer trimestre destacando una reducción en el peso de la deuda pública frente al tamaño de la economía.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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