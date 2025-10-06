Economía y Política

Costa Rica estrena cédula de identidad: conozca los cambios en seguridad y diseño y si debe cambiar la suya

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones implementó a partir de este lunes 6 de octubre el nuevo diseño de la cédula de identidad física de Costa Rica. El cambio forma parte de la modernización en los mecanismos de identificación ciudadana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cédula de identidadTSEnuevo diseñodocumento de identidad
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.