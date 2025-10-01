Economía y Política

Elecciones Costa Rica 2026: Conozca a todos los candidatos que pelean por la Presidencia de la República y lo que dicen los datos al arranque de esta carrera

21 partidos políticos (dos de ellos en coalición) presentaron candidaturas presidenciales y cinco más buscarán llegar a la Asamblea Legislativa a nivel provincial

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Una nueva carrera electoral inicia oficialmente a partir de este 1.° de octubre en Costa Rica, con el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En esta ocasión serán 20 los candidatos y las candidatas a la Presidencia de la República: cinco menos que hace cuatro años, pero la segunda cifra más alta de la historia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EleccionesElecciones 2026TSECIEP
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.