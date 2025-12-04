Economía y Política

Costa Rica frente a Colombia: lo que la OCDE reveló sobre cómo es la vida en cada país

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Costa Rica y Colombia suelen aparecer juntas en los rankings latinoamericanos de estabilidad democrática, atractivo turístico e inversión. Pero, ¿cómo se compara el bienestar cotidiano de sus habitantes según la nueva herramienta de la OCDE, el Well-being Data Monitor?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaColombiaOCDE
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.