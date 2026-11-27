Costa Rica procura desde hace varios meses conseguir el respaldo de la comunidad internacional para que Rebeca Grynspan, una de sus ciudadanas, se convierta en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, este 26 de noviembre, el gobierno de Laura Fernández impidió el ingreso al país de la relatora especial para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y la mantiene retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La decisión del Gobierno provocó cuestionamientos nacionales e internacionales, e incluso motivó la intervención de la Sala Constitucional. Además, ha trascendido en medios internacionales de todas las latitudes.

El episodio es inusual en la trayectoria diplomática de Costa Rica, pero ocurre en medio de un creciente acercamiento de Costa Rica con Israel durante los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Albanese es una de las voces que acusa con mayor fuerza a ese país de cometer un genocidio contra la población de la Franja de Gaza e incluso ha llegado a ser sancionada por la administración Trump en Estados Unidos.

La relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, Francesca Albanese, fue sancionada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, sostiene que el Gobierno de Costa Rica ha ido un paso más allá, negándole el ingreso a su territorio y acusándola de nexos con el terrorismo. (FABRICE COFFRINI/AFP)

¿Cómo pasó la detención?

Francesca Albanese llegó a Costa Rica procedente de Francia este 26 de noviembre y fue detenida inmediatamente por las autoridades migratorias. A la abogada italiana se le impidió ingresar al territorio costarricense y se procuró gestionar su salida del país.

Según el director general de Migración, Omer Badilla, la decisión respondió a razones de seguridad nacional. El funcionario dijo que la relatora registra una alerta internacional por supuestos vínculos terroristas, pero no precisó detalles.

Albanese brindó otra versión de los hechos en declaraciones al periódico La Nación. Desde el aeropuerto, dijo que los propios funcionarios de Migración le dijeron que se trataba de “una decisión política” y que “no podían hacer nada” al respecto.

La abogada también dijo que se sintió intimidada durante el procedimiento y sugirió, en declaraciones al Semanario Universidad, que el impedimento podría estar relacionado con las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, en medio de sus cuestionamientos sobre el despliegue militar israelí en Medio Oriente. Aquellas sanciones se le impusieron en un marco relacionado con la Corte Penal Internacional, no con el terrorismo.

¿A qué venía la relatora?

Albanese fue invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR), que le iba a entregar un doctorado honoris causa. La intención de la relatora no era realizar labores de fiscalización de ningún tipo.

La italiana es especialista en derecho internacional y es relatora de la ONU para los territorios ocupados de Palestina desde el 2022, y tenía previsto recibir el reconocimiento en una ceremonia programada para este 27 de noviembre a las 9:00 a.m.

La Rectoría de la UCR solicitó explicaciones al Gobierno y también anunció que mantendrá el evento en pie, tal como solicitó la propia Albanese.

La abogada dijo a Delfino.cr que las insinuaciones del Gobierno son graves y que deben demostrarlas o retractarse,restando toda credibilidad a los supuestos “vínculos terroristas”.

¿En qué estado se encuentra?

La Sala Constitucional puso en pausa la salida forzosa de la relatora, tras recibir un recurso de hábeas corpus interpuesto por diputados del Frente Amplio (FA).

El tribunal dictó una medida cautelar y concedió 24 horas a Migración para rendir un informe bajo juramento sobre los hechos.

La resolución definitiva sigue pendiente y, mientras tanto, Albanese sigue detenida en el Juan Santamaría.

¿Por qué podría afectar a Grynspan?

Costa Rica oficializó desde marzo pasado la candidatura de la exvicepresidenta de la República y secretaria general de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, para dirigir la ONU.

La candidatura debe recibir apoyos internacionales y corresponde a la Asamblea General, tras la recomendación del Consejo de Seguridad.

La detención de Albanese podría complicar la situación porque es un golpe reputacional para Costa Rica y podría sentar un precedente histórico en contra de la Organización. El abogado Víctor Madrigal-Borloz, excoordinador de múltiples oficinas de derechos humanos de la ONU y profesor de la Universidad de Harvard, aseguró en entrevista con La Nación que nunca había sido testigo de una situación similar durante su trayectoria en la entidad.

También recordó que los relatores especiales gozan de inmunidades frente al arresto y la detención personal durante sus misiones, por lo que la actuación de las autoridades costarricenses “podría abrir la puerta para que otros gobiernos actúen de la misma manera”. Bajo esa lógica, Costa Rica podría debilitar uno de los mecanismos de defensa de derechos humanos de la misma institución que aspira a comandar.

El alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó este viernes su preocupación por la decisión, que consideró difícil de conciliar con la tradición costarrricense. Además, pidió a las autoridades costarricenses “reconsiderar” su postura con “carácter urgente”.

La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue una de las políticas costarricenses que aludió directamente a la candidatura de Grynspan y la aparente contradicción que supone la detención de Albanese; e incluso el diputado oficialista, José Miguel Villalobos, defendió que la relatora debería poder ingresar al país, incluso cuando se pueda discrepar con algunas de sus posiciones.

El efecto que realmente pueda tener este evento sobre la candidatura, sin embargo, solo se verá en las próximas votaciones por el cargo.

Hasta el cierre de este artículo, Grynspan no se había referido a lo sucedido en ninguna de sus redes sociales o en medios de comunicación.

Sí se manifestó favorablemente el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien felicitó la decisión costarricense de impedir el ingreso de Albanese, según informó la agencia Europa Press este viernes.

Rebeca Grynspan aspira a dirigir la ONU a partir de 2027, pero necesita conseguir el apoyo necesario a nivel internacional. Aún se desconoce el impacto real que podría tener el caso de Francesca Albanese sobre su candidatura. (El Tiempo/El Tiempo / Colombia / GDA)

¿En qué contexto ocurre?

La decisión de obstaculizar el ingreso de Albanese a Costa Rica no es un hecho aislado. Ocurre en medio de un creciente acercamiento de los gobiernos chavistas a Israel, tanto en el ámbito comercial como el diplomático.

Albanese es una de las voces más críticas de la actuación militar de Israel en la Franja de Gaza y en marzo de 2024 presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que sostuvo que existen fundamentos suficientes para considerar las actuaciones como un genocidio. Esas denuncias le valieron enfrentamientos con las administraciones de Israel y Estados Unidos.

En paralelo, Costa Rica estrechó sus vínculos con esos dos gobiernos.

En marzo de 2023, la administración de Rodrigo Chaves inició la negociación de un tratado de libre comercio con Israel, que finalmente se suscribió en diciembre de 2025 y que está pendiente de ratificación legislativa. La propia Albanese había cuestionado el acuerdo en diciembre de 2025, declaraciones que el Gobierno rechazó y calificó como una intromisión.

Por otra parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, fue uno de los mandatarios que asistieron al traspaso de poderes de mayo pasado y la presidenta Laura Fernández le manifestó su intención de trasladar la embajada costarricense de Tel Aviv a Jerusalén.

Costa Rica también declaró como organizaciones terroristas a Hamás, Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes de Yemen desde el 6 de abril pasado, al igual que había hecho Estados Unidos.

Los cambios, además, se han reflejado en votaciones del país dentro de la propia ONU. El 17 de septiembre, Costa Rica se apartó de una mayoría de 152 países que respaldaron la participación remota de la delegación de Palestina en la Asamblea General, ante las restricciones de visado que impuso Estados Unidos. El país no registró su voto, a pesar de que hace un año había respaldado una iniciativa similar.

Más recientemente, Costa Rica se abstuvo en otras seis votaciones relacionadas con el conflicto, cinco de las cuales se relacionaban con gestiones que respaldó anteriormente, según publicó Delfino.cr.

La última de esas jornadas de votación ocurrió apenas ocho días antes de que las autoridades migratorias impidieran el ingreso de Albanese.