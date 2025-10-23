Economía y Política

Costa Rica le pide a Estados Unidos un “trato libre de aranceles”; vea bajo qué argumentos

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica salió en defensa de su industria médica ante el gobierno de Estados Unidos, al participar en la consulta pública abierta por Washington sobre la importación de dispositivos médicos. El país sostuvo que sus productos representan un “pilar indiscutible de la seguridad nacional” estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ArancelesDispositivos MédicosInvestigaciónCosta RicaComexManuel Tovar
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.