Estados Unidos pone bajo amenaza el dinamismo del sector médico que impulsa las exportaciones ticas

Pese a la investigación arancelaria de EE. UU. sobre los dispositivos médicos, Costa Rica mantiene resultados positivos en su balanza comercial, al menos por ahora

Por Tatiana Soto Morales

La política arancelaria de la segunda administración de Donald Trump no da tregua y cada vez encuentra una nueva ventana de oportunidad para generar más gravámenes que impactan a todos sus socios comerciales, incluido Costa Rica.








