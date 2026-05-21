Economía y Política

¿Costa Rica necesita comprar electricidad a Panamá? ¿Por qué?

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Por Redacción EF

El jueves 21 de mayo de 2026, el presidente panameño José Raúl Mulino pronunció una frase breve que resonó en toda la región: “Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”.








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