Economía y Política

Costa Rica perdió 86.000 personas de su fuerza laboral en el último año

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La tasa neta de participación laboral costarricense experimentó “una reducción estadísticamente significativa de 2,7 puntos porcentuales” al ubicarse en 53,9% durante el trimestre mayo-junio-julio 2025, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su más reciente Encuesta Continua de Empleo, publicada el 4 de setiembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
participaciónlaboraldesempleoINECfuerza
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.