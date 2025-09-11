Economía y Política

Costa Rica quiere más profesionales STEM, pero gradúa estudiantes con razonamiento matemático de cuarto grado de escuela

Aunque Costa Rica busca posicionarse como destino de inversión en sectores de alta tecnología, su rezago educativo en matemáticas, ciencias y comprensión lectora amenaza con frenar el desarrollo de talento humano calificado.

Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica vive una paradoja: aspira a aumentar el número de profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), pero arrastra un sistema educativo con cimientos débiles que amenazan con frustrar ese objetivo.








