Costa Rica registra reducción de personas ocupadas; el empleo femenino sufre la mayor contracción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó este jueves 4 de junio el resultado de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) correspondiente al trimestre que comprende desde febrero hasta abril del año en curso, donde se analizan los principales indicadores del mercado laboral en Costa Rica.

Los datos evidencian una disminución tanto en la tasa de ocupación como en el número de personas ocupadas, especialmente entre las mujeres.

Según el informe, a nivel general la cantidad de personas ocupadas pasó de 2,2 millones en el trimestre de febrero a abril del año pasado a 2,1 millones en el mismo periodo de 2026.

Si bien la caída se observa en ambos sexos, resulta más pronunciada en el grupo femenino: esta población ocupada descendió de unos 883.000 a 832.000. En el caso de los hombres, la reducción fue de 18.000 personas.

Tasa de ocupación y población ocupada retroceden

El indicador de tasa de ocupación nacional también se redujo; pasó de 52,5% en 2025 a 50,3% en 2026, lo que implica una caída de 2,2 puntos porcentuales.

El análisis por sexo muestra que el descenso fue mayor entre las mujeres, pues la tasa de ocupación femenina bajó de 41,7% el año pasado a 38,8%, es decir, una contracción de 2,9 puntos porcentuales. En los hombres, el indicador pasó de 63,3% a 61,7%, con una reducción de 1,6 puntos.

Ahora bien, el informe también registra una disminución en la población ocupada, que se estimó en 2,16 millones de personas durante el trimestre analizado, con una composición de 1,33 millones de hombres y 832.000 mujeres.

Estos datos reflejan la distribución del empleo según sexo en el periodo, con una participación mayoritaria de hombres dentro del total de personas con trabajo.

En el caso de las mujeres, el indicador evidenció una disminución de 52.000 personas ocupadas en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta reducción marca una caída en el empleo femenino dentro del mercado laboral, en un contexto donde el descenso resulta más acentuado para este grupo.

La tasa de desempleo general se ubicó en un 6,9% y no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de los hombres fue de 6,3% y para las mujeres de 8%.