Economía y Política

Costa Rica registra reducción de personas ocupadas; el empleo femenino sufre la mayor contracción

Los indicadores que miden la tasa de ocupación y población ocupada retrocedieron, especialmente para las mujeres, según encuesta del INEC

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Por Marcia Solano Miller

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó este jueves 4 de junio el resultado de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) correspondiente al trimestre que comprende desde febrero hasta abril del año en curso, donde se analizan los principales indicadores del mercado laboral en Costa Rica.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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