Economía y Política

Costa Rica requiere crecer más. Estas son las tres reformas estructurales urgentes que propone la OCDE

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Mientras los nubarrones de la geopolítica, el encarecimiento de los fletes y la volatilidad energética acaparan la atención global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó una advertencia fundamental que pasa por la tarea interna. En su más reciente informe de Perspectivas Económicas, titulado “Under Pressure” (junio de 2026), el organismo subraya que la mejor defensa contra los choques externos es una economía estructuralmente sana y competitiva.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OCDE
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.