Economía y Política

Costa Rica se queda sin espacio para su basura mientras crece la presión sobre rellenos sanitarios

El cierre previsto de rellenos sanitarios en la GAM obligará a trasladar miles de toneladas de residuos hacia otras regiones del país, una medida que aceleraría la saturación de los sitios restantes y aumentaría los costos de recolección para municipalidades y usuarios

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Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica genera más basura de la que puede procesar. Una muestra de ello es que casi la mitad de los rellenos sanitarios —destino final de los residuos sólidos recolectados en el territorio nacional— alcanzarán su capacidad máxima durante este 2026.








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Rellenos sanitariosBasuraResiduosCrisisEspecial Ambiente 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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