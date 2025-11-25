Economía y Política

Costa Rica sufre gran pérdida de fuerza laboral: analizamos qué está pasando en cada región del país

La población que ha abandonado la fuerza de trabajo ya se acerca a dos millones de personas, según datos del INEC. Analizamos las causas, las cifras por región y las implicaciones para el país.

Por Fabiola Martínez Ortiz

Entre tantos desafíos que enfrenta hoy la economía costarricense, hay uno que representa una especial amenaza para su crecimiento: el 45% de la población de 15 años o más está fuera de la fuerza laboral. Si bien gran parte se concentra en la Región Central, dado que posee la mayor cantidad de habitantes, es un fenómeno que impacta a todas las regiones del país.








