Economía y Política

Costa Rica y Estados Unidos rechazan “presiones económicas” de China sobre la soberanía de Panamá

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Por Redacción EF

El Gobierno de Costa Rica, en conjunto con las administraciones de Estados Unidos, Bolivia, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, emitió una declaración conjunta en la que manifiesta su rechazo a recientes “medidas de presión económica” ejercidas por China en la región.








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Panamá
Redacción EF

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