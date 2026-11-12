Economía y Política

Crecimiento económico de Costa Rica perdió fuerza: manufactura cayó y regímenes especiales apenas avanzaron

Por Redacción EF

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La economía costarricense creció 2,4% interanual en setiembre de 2026, con un aporte concentrado en las empresas del régimen definitivo. Este grupo aumentó su producción 3,3% y explicó el 96% del incremento total del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), según el informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR).








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Redacción EF

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