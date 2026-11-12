Crecimiento económico de Costa Rica perdió fuerza: manufactura cayó y regímenes especiales apenas avanzaron

La economía costarricense creció 2,4% interanual en setiembre de 2026, con un aporte concentrado en las empresas del régimen definitivo. Este grupo aumentó su producción 3,3% y explicó el 96% del incremento total del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), según el informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Los regímenes especiales, por su parte, crecieron 0,6% y aportaron el 4% restante. La diferencia entre ambos resultados marcó un mes en el que la producción nacional continuó expandiéndose, aunque a un ritmo 2,8 puntos porcentuales menor que el registrado en setiembre de 2025. El crecimiento medio interanual al mes analizado fue de 3,2%.

La actividad económica de Costa Rica creció 2,4% interanual en setiembre de 2026, según el Banco Central. (Rafael Pacheco Granados)

Dos regímenes con desempeños distintos

El régimen definitivo aceleró su crecimiento en 0,4 puntos porcentuales respecto a setiembre de 2025. El BCCR vinculó su avance con la ejecución de obras residenciales y no residenciales, los servicios de educación y salud, las actividades profesionales y administrativas y el comercio.

Entre las obras destacaron naves industriales, plazas comerciales, oficinas, parqueos y bodegas. En servicios, el informe señaló el aporte de hospitales y laboratorios, así como de publicidad, arquitectura y agencias de viajes. En comercio sobresalió la venta de alimentos, artículos de ferretería y productos farmacéuticos.

La mejora del régimen definitivo contrastó con la pérdida de dinamismo de los especiales: su tasa de crecimiento interanual se redujo en 13,6 puntos porcentuales frente a setiembre de 2025. Así, el mayor avance del primero coexistió con una desaceleración del conjunto de la economía.

No obstante, los regímenes especiales interrumpieron una secuencia de 12 meses consecutivos de desaceleraciones. Su tasa interanual aumentó 0,6 puntos porcentuales entre agosto y setiembre. El Banco Central atribuyó ese punto de inflexión al efecto de choques transitorios sobre la base de comparación.

El informe menciona el crecimiento excepcional de las exportaciones de implementos médicos durante 2025 y el anuncio del cese de operaciones de empresas fabricantes de componentes y tableros electrónicos, cuyo efecto se refleja en el IMAE desde el último trimestre de ese año. La mejora de la tasa de los especiales debe leerse, por ello, junto con esa explicación y no como evidencia, por sí sola, de una recuperación generalizada.

Construcción fue el principal aporte sectorial

Por actividad económica, la construcción fue la mayor contribuyente al crecimiento del IMAE. Su producción aumentó 9,9% y explicó el 23,7% del incremento total. Junto con los servicios profesionales y administrativos, enseñanza y salud y comercio, concentró el 62,5% del crecimiento nacional.

La construcción con destino privado creció 9,6%, impulsada en buena medida por proyectos no residenciales. También avanzó la vivienda, particularmente la de interés social y la destinada a hogares de ingresos altos.

Las obras con destino público aumentaron 10,9%. El BCCR destacó la ejecución de proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), inversiones en carreteras, caminos y puentes del Consejo Nacional de Vialidad y mejoras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ese impulso fue atenuado por una menor ejecución de obras municipales y proyectos de acueductos y alcantarillados.

Otros apoyos fueron los servicios profesionales y administrativos, que crecieron 3,8%; enseñanza y salud, con 3,3%; y comercio, con 2,9%. Estas actividades explicaron, respectivamente, el 17,6%, el 12,7% y el 8,5% del incremento total del IMAE.

La manufactura restó al resultado

El crecimiento del régimen definitivo no fue uniforme entre sus actividades. Su industria manufacturera cayó 1,4% interanual, con contracciones en la mayoría de los rubros del agregado. Entre los productos con mayor incidencia negativa figuraron café procesado, panadería, arroz, harina de trigo, carne de pollo y aceites. En contraste, la fabricación de productos metálicos aumentó 17,2%, impulsada por conductores eléctricos de cobre.

La manufactura de los regímenes especiales permaneció en el mismo nivel de un año antes. Dentro de ese resultado, los implementos médicos disminuyeron 1,5%, frente al crecimiento de 32% registrado en setiembre de 2025, y los productos metálicos cayeron 43,8%, particularmente componentes y tableros electrónicos. Estas reducciones fueron compensadas principalmente por un aumento de 4,1% en alimentos, impulsado por las exportaciones de jugo de piña.

En conjunto, la manufactura nacional se contrajo 0,5%, frente a una expansión de 7,9% un año antes. El resultado industrial contrastó con el avance de la construcción y los servicios, en un mes en el que el régimen definitivo sostuvo casi todo el crecimiento, pero la economía nacional perdió velocidad.