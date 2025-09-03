Economía y Política

¿Cuál carro nuevo puede comprarse con el salario que gana? Encuentre aquí la respuesta

El nivel de ingreso determina no solo la aprobación del financiamiento, sino también el rango de modelos disponibles en el mercado automotriz costarricense.

Por Tatiana Soto Morales

Estrenar un carro es una opción real para los asalariados que superan los ¢400.000 brutos -sin deducciones asociadas- al mes. Sin embargo, el tipo de vehículo al que pueden aspirar depende directamente de su rango salarial.








