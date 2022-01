¿Cuál es el conflicto entre Ucrania y Rusia y por qué es importante?

En el 2021 la tensión entre Ucrania y Rusia aumentó, poniendo los focos de atención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) sobre la posible invasión de fuerzas militares rusas en territorio ucraniano.

Se estima que Rusia movilizó 100.000 de sus soldados a la zona fronteriza, mientras que Ucrania recibió suministros de armas por parte de la OTAN y cuentan con el apoyo de Estados Unidos y Reino Unido.

Este conflicto político se desencadenó en el 2013 cuando el entonces presidente ucraniano y prorruso Víktor Yanukóvich suspendió las conversaciones que se orientaban a concretar un acuerdo de asociación con la UE. Esto provocó protestas entre los ucranianos y ocasionó la huida de Yanukóvich a Rusia.

Al año siguiente un grupo de ciudadanos prorrusos se declararon separatistas y se asentaron en la zona limítrofe con Rusia.

Mapa de la ubicación de Ucrania en Europa. El este de Ucrania es el escenario de los 'prorrusos'.

EF conversó con Carlos Murillo, analista y director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), para conocer a detalle en qué consiste el conflicto que se desarrolla en el este de Ucrania que genera rumores de futura invasión y guerra entre las partes.

¿En qué consiste el conflicto?

Este conflicto tiene tres dimensiones: identitaria, recuperación de territorios para tener fronteras que los protejan y la económica.

La identitaria es un sentido de identidad nacional. Para Moscú hay una identidad rusa y Ucrania es parte de esa identidad. Considera que dicho país es parte de esa gran Rusia. Ucrania proclamó su independencia en 1991, luego de que se disolviera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el fin de la Guerra Fría.

El segundo elemento es un problema heredado de 1990. Después de la Guerra Fría, Rusia considera que quedó en desventaja porque no tiene fronteras que lo protejan frente a la Unión Europea y otros, por eso está reclamando control sobre todos los países que fueron miembros de la Unión Soviética.

El temor de ellos es que Ucrania sea parte de la OTAN y entonces las tropas de esa organización tengan presencia en la frontera. Lo que debilitaría la seguridad rusa desde la perspectiva del presidente ruso Vladimir Putin.

De momento, oficialmente Ucrania no es parte de la OTAN, pero actualmente mantienen relaciones estrechas en la que dicha organización ha manifestado el apoyo a ese país.

El tercer elemento es que, si bien Rusia es el país más grande del mundo, su economía ha venido decreciendo. Tanto su producto interno bruto (PIB) total como per cápita y su población ha ido disminuyendo, entonces necesita integrar nuevos territorios que tengan recursos naturales y le aporten población.

¿En qué radica la modificación a la Constitución que piden en Ucrania?

Muchos de los países de la antigua Unión Soviética han venido adoptando leyes que son copia de la ley rusa, donde se establecen controles sobre los partidos políticos y seguridad nacional. La mayoría de ucranianos quieren ser parte de la Unión Europea, entonces hay un juego complejo entre política, legislación, seguridad e intereses a nivel de occidente para que Rusia no se logre consolidar como super potencia.

La posibilidad de estar asociados a la UE fue el evento que desencadenó protestas entre el pueblo. En el 2013 Yanukóvich suspendió las conversaciones que se orientaban a concretar un acuerdo de asociación con la UE.

Lo anterior originó una división entre ucranianos y separatistas (prorrusos). Estos últimos que se identifican con el gobierno ruso, dominan desde el 2014 las regiones de Donetsk y Lugansk, zona conocida como Dombás y que limita al este con el Kremlin.

Mapa completo de Europa y el oeste de Rusia. Europa y Rusia (Archivo.)

Una parte de los ciudadanos de Ucrania se consideran rusos, y eso fue lo que medió en Crimea para que, sin mayor alteración, por medio de referéndum en la península se consideraran rusos y se diera la anexión a ese país.

¿Son los separatistas quienes mantienen ‘viva’ la posible invasión de Rusia en territorio ucraniano?

Ese es un argumento (el apoyo mutuo con los separatistas) para que Rusia diga que tales grupos le pidieron que intervinieran. Porque Rusia nunca va a decir ‘invadimos’, ellos van a decir ‘nos pidieron apoyo’; entonces aquí hay un juego de discurso antes que cualquier otra cosa.

Si son repúblicas independientes, ¿por qué Rusia advierte a Ucrania que no sea parte oficialmente de la OTAN?

Porque Rusia no es tan fuerte militarmente como, por ejemplo, China, entonces si las tropas de la OTAN se instalaran en los estados bálticos, Ucrania, Georgia y toda la zona de los Balcanes, produciría que Rusia no tenga control de la salida al mar Negro, al mar Báltico ni al Mar del Norte. Entonces se quedaría sin salida al Atlántico y al Mediterráneo, que es amenazada a la nada la Antártica y al Mediterráneo; esto genera la preocupación de la flota rusa.

Además, como lo mencionó el analista en las razones que alimentan el conflicto, Rusia busca retomar los territorios que fueron parte de la Unión Soviética y de esta manera ser zonas de defensa del Kremlin.

Antes de proclamarse república independiente, Ucrania estaba sujeta a las decisiones y políticas que ordenara la URSS.

Rusia dice no tener intenciones de atacar a Ucrania, entonces ¿por qué la OTAN y aliados suplen con armamento a Ucrania?

El problema es que Moscú siempre dijo que no tenía interés en invadir Crimea, y la invadió; también dijeron que no tenían interés en Kazajistán y mandaron soldados. Entonces Occidente, pero sobre todo la OTAN, considera que no tiene sentido el discurso de que no quieren invadir Ucrania si tienen miles de tropas en la frontera, ¿qué están haciendo ahí si no quieren invadir Ucrania?

¿Rusia tiene la potestad de afectar el suministro energético en Ucrania y desatar una crisis en ese país?

No es que tenga la potestad, pero tiene el poder militar para hacerlo y lo consideran un tema de seguridad nacional.

Rusia suministra gas a Ucrania y países en Europa del Este, pero pronto entrará en marcha el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 que conecta a Rusia con Alemania a través del mar Báltico. Esto da la oportunidad de enviar gas sin necesidad de pasar por Ucrania y dejarlos vulnerables con el racionamiento.

Dicho recurso es fundamental para suplir de energía un continente que en esta época del año se encuentra en invierno.

En caso de que Rusia redujera el suministro de gas en Europa del Este, los precios de los hidrocarburos aumentaría y afectaría a América Latina.

¿Qué consecuencias traería para Rusia un enfrentamiento armado con Ucrania y la invasión de ese territorio?

Más que un enfrentamiento con Ucrania, sería con Occidente. Eso debilitaría a Rusia porque no tiene el poder militar suficiente para contrarrestar un ataque occidental; tendría repercusiones económicas, no solo ese país, sino a nivel mundial.