Fraude con una incapacidad en Costa Rica: conozca las consecuencias para los trabajadores

Cometer fraude con una incapacidad laboral tiene implicaciones legales, tanto para los trabajadores como para los médicos involucrados. Estas pueden derivar, incluso, en penas de prisión: aquí se las detallamos

Por Marcia Solano Miller

Presentar incapacidades médicas fraudulentas para justificar ausencias laborales no es una simple falta ética ni un acto menor: la ley costarricense lo castiga con consecuencias penales, laborales y administrativas.








Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

